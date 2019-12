Ferier med lavt klimaavtrykk mer pop blant nordmenn

Interessen for mer miljøvennlige ferieformer blir større og større. Det er erfaringen fra Den Norske Turistforening (DNT). Det gjelder for eksempel turmål man kan nå med kollektivtransport, og turer på selv- og ubetjente hytter, som blir stadig mer populært.

Lite klimaavtrykk

– Den kraftige veksten på langturer som «Norge på tvers» i Sylan og hytte-til hytteturer i Etnefjellene vitner om at flere er bevisste på avtrykket sitt. Samtidig viser undersøkelser at klimautslippene etter en natt på en enkel turisthytte er halvparten av avtrykket som settes etter en natt i eget hjem. Dette viser at det å bruke ferie, fritid og helger i eget land betyr noe for avtrykket vi setter, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, i en pressemelding.

Han mener at noe av det beste vi alle kan gjøre på vei mot et lavutslippssamfunn, er å drive et nært friluftsliv der tiden brukes på selve turen og ikke reisen til og fra.

Derfor tror DNT at vi i 2020 vil se at enda flere vil søke til selv- og ubetjente hytter der man kan koble av og slippe både mobildekning og naboer. At interessen er stor for friluftsliv viser også en nylig undersøkelse som Opinion har gjennomført på oppdrag for DNT.

Sterk posisjon

I undersøkelsen svarer 59 prosent at de ønsker å bruke mer av tiden på friluftsaktiviteter i 2020. Til sammenligning ønsker 56 prosent å trene mer, og 54 prosent å dra til utlandet.

– Dette forteller oss at friluftsliv beholder den sterke posisjonen den har i Norge. Flere ser hvilke muligheter som finnes like utenfor stuedøra, og det er nettopp det enkle som tiltrekker seg stadig flere. Reaksjonene på det digitale samfunnet begynner å bli flere, og drømmen om å slippe helt unna blir stadig sterkere, sier Klarp Solvang.