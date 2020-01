Fergeprisene i Nordland blir satt ned igjen

– Vi reduserer prisene så snart som mulig, så snart billettsystemene der ute tillater det, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

De nye fergetakstene skrus tilbake til 2019-nivå, regulert med en generell statlig prisstigning på 3,1 prosent.

Det skjer etter at fergetakstene i Nordland, som har 28 fergesamband, ved nyttår økte med mellom 20 og 40 prosent.

Også i Møre og Romsdal, som sammen med Nordland er landets største fergefylke, ble prisene satt kraftig opp 1. januar.

Folkeopprør

Prisøkningene har vakt sterke reaksjoner og ført til et folkeopprør.

– Takstøkningen vi foreslo, var påtvunget oss av den økonomiske situasjonen som kom etter regjeringens kutt på nærmere en halv milliard kroner. Vi ser imidlertid at dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv. Vi går derfor tilbake på dette og vil da ikke få samme prisøkning som sammenlignbare fylker, sier Bentzen.

I pressemeldingen skriver fylkeskommunen at de nye takstene slo kraftigst ut for de lengste fergestrekningene. Samferdselsråden vil derfor sette det han omtaler som et «tak» på billettprisene.

– Det betyr at de som bor ytterst, i tillegg får redusert pris fra 2019-nivå, det gjelder spesielt Træna, sier Bentzen.

Sommertakst

Fylkeskommunen understreker likevel at de økonomiske utfordringene ikke er endret, og at de nå i stedet vil innføre en egen sommertakst for juni, juli og august. Denne takstøkningen vil være på mellom 15 og 20 prosent fra 2019-nivå.

– For å ta unna den økte sommertrafikken, setter vi hvert år inn fem ekstra ferger i sommersesongen. Det koster mange millioner kroner hvert år. Det er mer rettferdig at disse kostnadene i større grad påføres dem som bruker fergene på sommeren, altså turister og feriefolk. På den måten prioriterer vi å holde igjen på prisene de resterende ni månedene for innbyggere som er avhengig av fergen hele året, sier Bentzen.