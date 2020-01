Fengslet katalansk separatist fratatt plass i EU-parlamentet

EU-domstolen fastslo i desember at Junqueras skulle vært løslatt fra varetekt da han ble valgt inn i EU-parlamentet i fjor vår. Det, samt en annen dom som fastslo at den katalanske lederen Carles Puigdemont hadde immunitet mot utlevering til Spania nettopp fordi han sitter i EU-parlamentet, ga Junqueras' støttespillere håp om at han kunne bli løslatt.

Men EU-dommen om at han skulle vært sluppet fri gjaldt da han var varetektsfengslet. I mellomtiden er han dømt og soner nå en straff for oppvigleri. Både valgkommisjonen og høyesterett sier dommen innebærer at han mister statusen som EU-parlamentariker.

Basert på dette «opphørte hans periode 3. januar 2020», heter det i en uttalelse fra EU-parlamentets president David Sassoli fredag. Samme dag skrev Junqueras til Sassoli og ba om hjelp til å bli løslatt slik at han kunne møte i parlamentet.

Junqueras er en av flere katalanske politikere som i oktober i fjor ble dømt for oppvigleri etter den katalanske folkeavstemningen og uavhengighetserklæringen i 2017.

En spansk høyesterettsdommer sier arrestordren mot Puigdemont og en annen katalansk EU-parlamentariker som lever i eksil i Belgia, blir opprettholdt.

(©NTB)