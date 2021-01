Fengsel for Vegvesen-ansatt som forfalsket førerkort og salgsmeldinger

Kollisjonsskadde kjøretøy ble godkjent mot betaling og bruktbilforhandlerens førerkort utvidet til å omfatte tyngre kjøretøy, uten at det ble avlagt noen prøver.

Nå er både den ansatte i Vegvesenet og bruktbilforhandleren dømt til fengsel for grov korrupsjon. En kvinnelig ansatt i forretningen fikk en betinget dom.

Korrupsjonssaken startet i 2016 og fikk nasjonale følger. Etter at det ble avdekket at den ansatte ved Arendal trafikkstasjon hadde utvidet førerkortet til bruktbilforhandleren, ble tre millioner norske førerkort gransket.

Man fant da at det var feil ved 353 førerkort, hvorav de fleste kunne forklares som misforståelser.

For tyngre kjøretøy fant man ingen andre feilutstedelser enn de to tilfellene i Arendal. Verdien av disse er anslått av retten til minst 50.000 kroner.

Også bedrageridømt

Bruktbilforretningen hadde tidligere omsatt for nærmere 100 millioner kroner. De kjøpte og utbedret blant annet kollisjonsskadde biler fra ulike forsikringsselskap som deretter ble solgt i bruktmarkedet.

Trafikkstasjonen i Arendal sto for kontroll og godkjenning av kjøretøyene, men også omregistreringen av kjøretøyene etter salg. I 2012 gikk det nedover økonomisk for bruktbilforhandleren, og i slutten av 2016 ble det åpnet konkurs.

Samme høst startet Vegvesenet en intern granskning etter at en privatperson overleverte en konvolutt som var funnet på parkeringsplassen utenfor en dagligvareforretning. Den inneholdt syv salgsmeldinger registrert på bruktbilforretningen, og utenpå var det skrevet fornavnet til den ansatte ved trafikkstasjonen.

Blant salgsmeldingene var det også to som DNB tidligere hadde stilt spørsmål ved. Banken hadde reagert på at det var registrert eierskifte av kondemnerte biler uten at de hadde fått oppgjør – i strid med alminnelig praksis.

Uberettiget kreditt

Som ansatt i Vegvesenet har den dømte mannen godkjent salgsmeldinger for kjøretøy, både med feil eller falsk signatur, mangelfull utfylling, og ikke minst uten at meldingene var mottatt i original. Eierskifte ble en rekke ganger registrert basert på e-post, men uten original salgsmelding.

«Disse registreringene var klart i strid med regelverket for håndtering av slike salgsmeldinger», heter det i dommen fra Aust-Agder tingrett.

For bruktbileieren ga dette mulighet for uberettiget kreditt.

«De kunne da selge bilen videre til ny eier, etter utbedring, og deretter betale vrakselskapet når de hadde mottatt oppgjør fra selger. Det kunne etablere salgspant i bilen, for eksempel ved salg til ansatte eller nærstående», heter det også i rettens gjennomgang.

Forholdet mellom de to mennene baserte seg blant annet i at den ansatte i Vegvesenet selv kjøpte biler for reparasjon og videresalg, dels sammen med sin bror, hos bruktbilforhandleren, og ved minst to tilfeller var han mellommann ved salg.

Tilleggsdom

Den offentlig ansatte har også fått refundert utlegg til båtseter (10.000 kroner), betalt flere kredittkortregninger (ca. 64.000 kroner), og flere andre økonomiske fordeler. Han får til sammen inndratt 119.782 kroner av retten.

Den ansatte i Vegvesenet ble avskjediget sommeren 2017 etter en intern granskning. Korrupsjonssaken har vært ført som en egen sak.

Bruktbilforhandleren ble våren 2020 dømt til fengsel i fire år for en rekke andre forhold, blant annet bedragerier og brudd på bokføringsloven, men Agder lagmannsrett skal behandle straffeutmålingen i mars. Den kvinnelige ansatte ble i 2019 dømt til 150 timers samfunnsstraff for bedragerier.

I den ferske korrupsjonsdommen fra Aust-Agder tingrett ilegges bruktbilforhandleren ett års fengsel som en tilleggsdom, og kvinnen dømmes til 90 dagers betinget fengsel som en særskilt dom.

Dommen blir forkynt for de tiltalte mandag formiddag. Det er ikke kjent om den vil bli anket.