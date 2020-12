Sist fredag testet fem av 291 ansatte ved Norturas fabrikk i Sarpsborg positivt for covid-19. Det bekrefter fabrikksjef Svein Ingar Johansen hos Nortura overfor Sarpsborg Arbeiderblad (SA) mandag.

Det var 20. november det først ble meldt om korona-tilfeller ved Norturas avdeling i Sarpsborg. Siden den gang har antall tilfeller økt i omfang.

I alt har nå 32 ansatte fått påvist smitte gjennom ordinær testing, mens fem har fått påvist smitte gjennom hurtigtestene.

Ifølge kommunen og fabrikksjef Johansen har det vært en grundig smitteoppsporing rundt disse og nærkontaktene er satt i karantene. I dag er flere ansatte friske og tilbake i arbeid igjen. 22 ansatte er per nå i karantene, skriver lokalavisen.

– Vi har en uoversiktlig situasjon på Nortura siden vi opplever at ansatte er smittet på tvers av avdelinger uten naturlige koblinger, opplyser kommuneoverlege Sapna Iqbal i Sarpsborg til kommunens nettside.

– Etter hvert som antall smittetilfeller økte, satte vi inn forsterkede tiltak på Nortura, blant annet ved at vi testet nøkkelpersoner. Men siden dette ikke stanset smitten har vi, i samråd med Folkehelseinstituttet, satt i gang massetesting av alle ansatte. Ved å gjennomføre tester av alle ansatte får vi en rask og god oversikt over situasjonen og fanger opp ansatte med eventuell smitte, fortsetter kommuneoverlegen.

Til SA sier fabrikksjef Johansen at samtlige ansatte skal testes på nytt igjen tirsdag. Tross den krevende tiden planlegges det likevel for at produksjonen skal gå som normalt.