Fem mistenkte i pelsdyrsaken

Totalt er fem personer mistenkt for enten å stå bak dokumentforfalskning eller grov uforstand i tjenesten, sier påtaleansvarlig Sidsel Tunestveit i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Det er lever totalt tre anmeldelser i saken mot sju personer i Mattilsynet og Dyrevernnemnda.

Per Olaf Lauvås, NRK og Stavanger Aftenblad avslørte i fjor at Mattilsynet i 2018 leverte en feilaktig tilsynsrapport etter et tilsyn på gården til Lauvås i Rogaland.

En veterinær i Mattilsynet og et medlem i dyrevernsnemnda gjennomførte tilsyn på minkfarmen til Per Olav Lauvås. Enkelte av observasjonene førte til hastevedtak som ble fattet på stedet.

En annen medarbeider i Mattilsynet skrev selve rapporten.

Fire av fem avhørt

Ingen av de tre anmeldelsene er så langt henlagt, sier politiet til Aftenbladet. Fire av de fem mistenkte er avhørt. Det er så langt ikke tatt ut noen siktelse, men politiet håper saken er ferdig etterforsket før sommeren.

– I løpet av etterforskningen er det brukt en del tid på å innhente opplysninger om organiseringen av Mattilsynet og Dyrevernnemda. Det har vært viktig for politiet å kartlegge hvordan en strukturerer de ulike seksjonsgruppene. I tillegg har vi fått en rekke opplysninger fra de fornærmede, sier Tunestveit til avisa.

Tone Celius, direktør i avdeling for HR og økonomi i Mattilsynet, skriver i en epost til Aftenbladet at hun ikke ønsker å kommentere en sak som er under etterforskning.

Intern og ekstern gransking

Avsløringen skapte sterke reaksjoner, og endte til slutt med at toppsjef i Mattilsynet, Harald Gjein gikk av, og det ble satt i gang en ekstern og en intern gransking av rapportene.

KPMG gjennomførte på veiene av staten er granskingsrapport av saken. Rapporten, som omhandler Mattilsynets tilsynsvirksomhet på landbruks og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke har et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, og at kontroll på gjennomføring av tilsyn mangler.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på. Det arbeidet er nå i gang.