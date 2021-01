Fem havørner funnet døde i vindkraftverk

Ørnene er funnet tilfeldig, skriver Adresseavisen. Det er Fosen vind, som står bak flere vindkraftanlegg i Midt-Norge, som har oppgitt tallene overfor avisa. En ørneekspert Adressa har snakket med mener det ville blitt gjort funn av flere døde fugler om det var systematiske søk.

Samtlige av de døde havørnene er funnet ved fem forskjellige vindkraftverk på Trøndelagskysten. Det er ikke stilt krav fra myndighetenes side at Fosen vind systematiske må søke og registrere døde fugler etter at kraftverkene er satt i drift.

Annonse

Seniorforsker og ørneekspert ved Nina, Torgeir Nygård, mener det ikke er godt nok.

– Fosen vind omtaler de seks kraftverkene i Trøndelag som Europas største vindkraftanlegg på land. Da burde det være et krav og konsesjonsvilkår at det søkes systematisk etter fugler også etter at vindkraftverkene er satt i drift. Det er det for eksempel i Spania og Portugal, sier han til Adressa.

Han viser også til Smøla. Siden 2006 har Nygård sammen med flere stått bak et forskningsprosjekt med utgangspunkt i hvordan 68 vindturbiner har påvirket havørnbestanden på øya på Nordmøre, og til nå har de registrert 108 drepte havørner og tre kongeørner. Han ønsker at samme metodikk skal bli brukt på Fosen.

– Dersom man bare sjekker turbinoppstillingsplassene, finner man ikke alle. Søkeradiusen må være større, minst 110–120 meter rundt turbintårnet, og det bør søkes systematisk med hund. Uten hund finner man bare store fugler som ørn, og man er bare heldig dersom man finner ryper. Fugler på trostestørrelse og mindre skal man ha flaks for å finne uten hund, sier Nygård.