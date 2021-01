Fem av sju omkomne i Gjerdrum-skredet er identifisert

I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Søndag ble tre døde personer hentet ut av skredområdet, og dermed er i alt sju personer bekreftet omkommet.

Det ble satt i gang et omfattende søk- og redningsarbeid etter skredet, som tok med seg flere hus. Selve skredgropen er om lag 700 meter lang og 300 meter bred.

Fredag startet søket på bakken i skredområdet, og samme ettermiddag ble den første personen funnet omkommet i skredmassene. Lørdag opplyste politiet at den omkomne er 31 år gamle Eirik Grønolen.

Fire identifisert søndag

Lørdag ble ytterligere tre omkomne funnet i skredet. Søndag offentliggjorde politiet navnet på de tre. Det Lisbeth Neraas (54 år), Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) og Alma Grymyr Jansen (2).

Søndag ble det også funnet tre omkomne i skredmassene. Navnet på én av dem ble søndag kveld offentliggjort. Den omkomne er 29 år gamle Marius Brustad.

Annonse

Fem personer har fortsatt status som savnet og er enten ikke funnet eller identifisert. De savnede er Irene Ruud Gundersen (69), Ann-Mari Olsen-Næristorp (50), Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13), Rasa Lasinskiene (49) og Charlot Grymyr Jansen (31).

Navnene er offentliggjort av politiet i samråd med de pårørende.

Fortsetter søk

Sannsynligheten for å finne overlevende i Gjerdrum minsker, men håpet er til stede. Politiet opplyste søndag at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen. Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse.

Politiet og brannvesenet sier at det er svært krevende å jobbe i skredområdet, men at det fortsatt søkes aktivt etter overlevende.

Det er i første omgang planlagt at det søket fortsetter fram til mandag kveld.

(©NTB)