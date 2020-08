Felte hannbjørn på Tolga

– I dag tidlig felte våre mannskaper bjørn nummer to for året. Fellingen ble gjort etter kamerabilder rundt midnatt og sporing fram til felling litt før klokken 7 i dag, sier Ole Sylte Heggset.

Han er prosjektansvarlig for det interkommunale skadefellingslagssamarbeidet i Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal kommuner.

Oppdaget på viltkamera

Natt til fredag kom det inn bilder av bjørnen via viltkamera, og fellingsmannskapet dro ut for å spore opp bjørnen med hund.

Bjørnen hadde tydelig oppholdt seg i samme område over lengre tid, og det ble gjort funn av kadavre i samme område. Rundt klokken syv kom mannskapet i kontakt med bjørnen, og fikk felt den ved Storkletten i Tolga kommune, like øst for Gammeldalen i Tynset.

Bjørnen var på 105 kilo.

Mulig ny bjørn i Rendalen

Samtidig som fellingen skjedde på Tolga, var det et bjørneangrep på sau i Rendalen. Det er derfor mistanke om at enda en bjørn oppholder seg i området.

– Beitelaget sendte akkurat forespørsel om å opprettholde skadefelling i sitt område, da de tror det er en annen bjørn som har tatt ut dyr der, sier Heggset.

Fellingslaget i Nord-Østerdalen og Engerdal har hatt en travel sommer. I tillegg til å ha felt to bjørner, er også to ulver og fire jerver blitt felt.