Felt bjørn kan ha vært forét med lefse eller smørgrøt

2. september ble en bjørn skutt i Snåsa i Trøndelag, etter at den hadde drept flere sau i området.

Etter nærmere undersøkelser hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant de at bjørnen hadde spist 4,5 kilo mat som lignet smørgrøt eller lefse, skriver VG.

Det er ikke lov å legge ut mat til store rovdyr, derfor vurderer nå Statens naturoppsyn å anmelde saken.

Annonse

– Vi har ingen mistenkte i saken, det blir eventuelt opp til politiet å vurdere videre etterforskning på. Vi vet heller ikke hva som har vært hensikten bak dette. Det vi vet er at bjørnen har blitt foret, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn til avisa.

Det er ikke helt sikkert akkurat hva bjørnen har spist, men mest sannsynlig er det lefse. Tidligere har det vært vanlig å bruke dette for å lokke til seg bjørn.

– Tilbakemeldingen fra NINA som gjennomførte rutineundersøkelsen av mageinnholdet var at det ut fra lukten, konsistensen og fargen er mest sannsynlig at det var lefser. I tillegg også at det har vært tradisjon for å bruke lefser for å lokke bjørn foran viltkamera i dette området, sier Sahlén til VG.