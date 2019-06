Fellingstillatelse på ulv i Trøndelag

– Fellingstillatelse på en ulv ble gitt klokken 18 onsdag, forteller Gry Tveten Aune hos Fylkesmannen i Trøndelag til Nationen.

Det var avisa Innherred som først omtalte saken.

Annonse

Fellingstillatelsen er gitt til Verdal kommune og gjelder for et området avgrenset av elva Helgåa i Verdal i nord, svenskegrensa i øst, E14 i sør og E6 i vest. Tillatelsen er i første omgang gitt fram til torsdag 27. juni klokken 12.

Tore Solstad i Statens naturoppsyn forteller at det er gjort flere funn av sauekadaver den siste tiden. Han forteller at de første funnen ble gjort i Meråker for over en uke siden.

– Sist helg fant vi nye kadavre tre mil lenger nord i Verdal kommune, sier Solstad.

– De siste funnene ble gjort i Meråker i går kveld.