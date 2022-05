Fellingstillatelse på ulv i Drammen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse til felling av en ulv som ble observert onsdag formiddag på Konnerud i Drammen kommune.

– Det har ikke vært observasjoner siden i formiddag, og fire-fem timer er veldig lang tid i denne bransjen, sier regional skadefellingsleder Haakon Borgen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til Drammens Tidende .

Borgen opplyser at de jakter samme ulv som det ble gitt fellingstillatelse på Hurumlandet sør i Asker tirsdag.

– Det ble forsøkt en felling på ulven i Asker-området i går, det som da mest sannsynlig har skjedd er at vi fikk såpass mye trykk på ulven at den tok turen mot Drammen-området, sier han til NTB og legger til:

– Årsaken til fellingstillatelsen er at ulven oppholder seg i et område som det snart vil oppholde seg et stort antall beitedyr i.

Til DT anslår han at området det nå er gitt fellingsløyve for, er på rundt 250.000 mål. Fellingsløyvet gjelder foreløpig fram til 17. mai kl. 12.