Felleskjøpet vurderer å legge ned to fabrikker som følge av melkekutt

Totalt skal produksjonen av 100 millioner liter norsk melk kuttes. Bakgrunnen er at eksportstøtten avvikles som følge av WTO-avtalen. Den gjør at Tine kutter ut eksporten av Jarlsberg fra Norge, og dermed også har et mindre behov for melk.

Så langt har 570 bønder meldt inn 50 millioner liter melkekvote for salg. 40 millioner skal kjøpes av staten.

Dette vil igjen få konsekvenser for Felleskjøpet, varsler samvirket. Mindre melkeproduksjon gir mindre behov for kraftfôr. Derfor vurderer de nå å legge ned to fabrikker, i Florø i Vestland og Balsfjord i Troms, skriver NRK.

– Bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg gjør at Felleskjøpet forventer en nedgang i salget av kraftfôr og omsetning på om lag 50.000 tonn. Det gjør at vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss markedet, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjenndal til statskanalen.

Dermed risikerer totalt 22 personer å miste jobben på de to fabrikkene. Det er styret i Felleskjøpet som skal vurdere om fabrikkene skal legges ned.

Det var i 2015 at regjeringa og WTO gikk inn for å forby bruk av eksportstøtte på landbruksvarer. Fra 1. juli 2020 er dette ikke lenger lov.