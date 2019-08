Felleskjøpet tjente 70 millioner mindre i første halvår

Driftsresultatet i første halvår 2019 ble påvirket av tørken i fjor, og havnet på 15,9 millioner under første halvår i fjor.

Konsernets resultat før skatt på 307,2 millioner kroner for første halvår 2019 er 70,9 millioner kroner svakere enn på samme tid i 2018.

Totalt omsatte felleskjøpet for 112 millioner kroner mer i første halvår i år enn i fjor.

Fakta Felleskjøpets resultatet første halvår 2019 i millioner Driftsinntekter: 8444 Driftsresultat: 381,2 Resultat før skatt: 307,2 Resultat etter skatt: 233,3

"Hele Nord-Europa ble påvirket av fjorårets tørke. Store verdier sto på spill både for den enkelte bonde, landbrukets leverandørindustri og næringsmiddelindustrien i Norge. Felleskjøpet Agri la ned en betydelig innsats for å berge avlinger og besetninger. Blant tiltakene som ble iverksatt var formidling av over 500.000 halmballer, en egen halmgaranti, import av 30.000 rundballer med grovfôr fra Island, utvikling av nye ensileringsprodukter, samt utlån/leie av maskiner og utstyr," skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

Totalt regner konsernet med at tørken og sviktende avlinger hadde en resultateffekt på 100 millioner kroner. Dette er nettoeffektene av økte inntekter som følge av økt kraftfôrsalg, redusert salg av korn og plantevernmidler, samt nedgang i salg til hagemarkedet.

– Allerede da vi iverksatte tiltakene under fjorårets tørke var vi klar over at dette kom til å påvirke resultatene våre, både i inneværende år og i den påfølgende sesongen året etter. Dette handlet om å berge norsk landbruk på kort og lang sikt for å unngå varige skader for næringen. Årets vekstsesong ser så langt ut til å bli vesentlig bedre enn fjorårets, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Det er virksomheten innen landbruk som har sørget for det negative resultatet, mens retail-virksomheten i Sverige, maskinvirksomheten og mel- og bakerivirksomheten hadde en positiv utvikling.