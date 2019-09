Felleskjøpet-streiken kan ramme bønder over hele landet

Tirsdag morgen ble 352 Felleskjøpet-ansatte tatt ut i streik. Spekter og ansatte i Felleskjøpet Agri møttes mandag hos Riksmekleren, men natt til tirsdag ble de enige om at det ikke var mulig å få til en avtale.

Totalt 37 avdelinger i Felleskjøpet blir påvirket av streiken, samt Grønn Maskin. Ifølge Felleskjøpet vil dette få store konsekvenser for hele driften. Det er 3641 ansatte i Felleskjøpet.

Felleskjøpet har nå fått sett på konsekvensene av streiken.

– Vi tilpasser driften etter de ressursene vi har, men beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder, skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør for marked og kommunikasjon i Felleskjøpet.

Stenger fabrikk

Så langt må kraftfôrbabrikken på Kambo stenges, men det vil bli kjørt et skift onsdag morgen. Dette vil igjen føre til at kraftfôrleveransen på Østlandet til svin og fjørfe blir kraftig redusert.

"Kraftfôrleveranser over hele landet kan bli berørt som følge av redusert transportplanleggingskapasitet."

Tvedt Anderssen sier det er usikkert hvor store problemer det blir med leveranser.

– Det er vanskelig å svare eksakt, men vi har noe ferdigvare på laget. Vi har derimot svært begrenset kapasitet til å ta imot hasteleveranser eller levere medisinfôr. Vi tilpasser driften etter de ressursene vi har, men beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder.

Det vil også være redusert kapasitet ved kornsiloene på Gjøvik, Stange, Gran, Eiker og i Askim. På Grue og Hadeland vil mottaket være helt stengt.

"Tilgjengelige timer vil som vanlig være tilgjengelig i Felleskjøpets timebestillingssystem", skriver Felleskjøpet.

Annonse

– Noen av siloene må vi dessverre stenge og vi må henvende kundene til andre løsninger.

Fakta Felleskjøpet Er et samvirke eid av 44.000 bønder. Felleskjøpet Agri har en omsetning på 15,5 milliarder kroner og 3641 ansatte. Leverandør av teknologi og driftsmidler til landbruket. Har rundt 100 butikker i Norge. Felleskjøpet eier også Granngården i Sverige som også har 100 butikker. Konsernsjef er John Arne Ulvan. Tirsdag 17. september gikk 352 ansatte i Felleskjøpet ut i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen. De streikende er organisert i Negotia (YS).

Det vil også være redusert kapasitet for innkjøp og transportplanlegging. Det vil påvirke forskyningsevnen til samvirket. Verksteddriften vil også bli berørt av at leveranser er redusert.

Butikker stenges

Store deler av salgsapparatet og kundetjenesten er tatt ut i streik, og dermed vil flere butikker holde stengt.

Butikkene i Rygge, Spydeberg, Grue, Hadeland og Larvik vil holde stengt, mens følgende butikker vil ha redusert åpningstid: Sarpsborg, Fredrikstad, Mysen, Årnes, Ørje, Eidsvoll, Lena, Barkåker, Elnesvågen, Kokstad, Ålesund og Molde.

Arbeidskonflikten handler, ifølge Felleskjøpet Agri, om at deres medlemmer skal få beholde rettigheter de allerede har. Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri bli omfattet av en annen tariffavtale.

– På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, sa Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen til NTB tirsdag.

– Negotia/YS, som representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte, fremmet i forhandlingene et overraskende høyt lønnskrav på rundt 12 prosent, noe som er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år, administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.

Negotia/YS krevde også nedfelt at en rekke av arbeidsvilkårene i dagens avtaler skal videreføres for deres medlemmer når Felleskjøpet i 2020 overfører sin virksomhet til NHO-området. Felleskjøpet har tidligere gjort det klart overfor de ansatte at man ikke har intensjoner om å forringe rettigheter knyttet til blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner, skriver Spekter.

– Det er selvsagt ikke mulig for Spekter å inngå avtaler som skal gjelde fra et tidspunkt vi ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker Felleskjøpet på vanlig måte å diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier Bratten.