Etter ni år som sjef for samvirket trer John Arne Ulvan ut av stillingen som konsernsjef i Felleskjøpet. Ifølge NTB trekker Ulvan seg fra stillingen etter å ha blitt enig med styret om en avgangen søndag.

– Det er helt vanlig at konsernsjefer fratrer med umiddelbar virkning etter at det er avgjort ar de går av, sier styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud til NTB, og sier det ikke er dramatikk i avgangen.

Han gikk ut av stillingen 1. mars, men vil stå til styrets disposisjon i en tid fremover.

– Styret vil vi få takke Ulvan for den solide jobben som er gjort med å bygge opp Felleskjøpet og skape de resultatene som er blitt til under hans lederskap. Lønnsomheten har over lang tid vært god, og våre markedsandeler på mange kjerneprodukter er på rekordnivå. I 2019 ligger konsernets forbedringsprogram Bondeløftet fase 2 foran planen. Ulvan forlater derfor et fremtidsrettet konsern med sterk markedsposisjon og et godt omdømme som vi skal bygge videre på, sier Skuterud i en børsmelding.

Lavere resultat

Selskapet la i februar frem resultatet for 2019. Før skatt hadde de et resultat på 119,5 millioner kroner, i overkant av 290 millioner kroner lavere enn året før. Dette skyltes blant annet salget av Moelven-aksjene, fortalte selskapet.

De fortalte også at de ikke ville betale ut de vanlige bonusene til medlemmene i år.

"Felleskjøpets resultat i 2019 ble betydelig tynget av tørkesommeren norsk landbruk opplevde i 2018. Ekstratiltak for å hjelpe medlemmene best mulig gjennom tørkekrisen og reduserte avlinger ga en negativ effekt på om lag 100 millioner totalt for 2018 og 2019. Med bakgrunn i fremtidige investeringsbehov som skal sikre konkurranseevnen samt de negative effektene av tørkesommeren, er styrets innstilling til årsmøtet å ikke utbetale bonus til medlemmene i 2020", skrev de i årsrapporten.

Fjoråret var også preget av streik, etter brudd i lønnsforhandlingene mellom YS-forbundet Negotia og Spekter som representerte Felleskjøpet. Også dette ga kostnader for samvirket.

Leter etter erstatter

Felleskjøpet har i dag 3600 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Styret vurderer at et lederskifte nå er en mulighet til å fornye arbeidet med å forsterke konsernet. De peker blant annet på at veksten i samvirket har stagner de to siste årene.

Styret er i gang med å finne en etterfølger. Inntil ny konsernsjef er på plass vil visekonsernsjef Terje Johansen fungere i stillingen.

– Som organisasjon har vi over tid levert gode resultater til både eierne og kundene våre. I 2019 leverer vi som konsern sterk drift i et svært krevende marked, og det er lagt gode planer for fremtiden som jeg er trygg på at organisasjonen vil levere på. Jeg opplever derfor at dette er riktig tidspunkt for meg å overlevere stafettpinnen til en ny leder på, sier Ulvan i børsmeldingen.

John Arne Ulvan kom til Felleskjøpet fra Yara International. Der jobbet han som direktør i Industrisegmentet. Han var en del av ledelsen i Yara i nesten ti år.