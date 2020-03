Felleskjøpet lanserer soyafritt kraftfôr for høy ytelse

– Vi ønsker å imøtekomme behovene til norske husdyrprodusenter. Når næringa tydelig har gitt uttrykk for at de ønsker kraftfôrblandinger uten soya og palmefett, men som likevel muliggjør høy ytelse, legger vi oss selvsagt i selen for å produsere et slikt kraftfôr, sier produktsjef for drøvtyggerfôr, Rune Lostuen i en pressemelding.

Opptil 9500 liter

I pressemeldinga står det at kraftfôret heter Formel Linnea Ekstra, og vil passe for bønder som vil ha høy avdrått og høy norskandel. Proteinkildene er norsk korn, rapskake og urea.

Felleskjøpet skriver videre at det nye kraftfôret vil passe til besetninger som har ytelse på 9000 til 9500 liter melk, når grovfôret er av god kvalitet.

– Formel Linnea Ekstra kan gis i opptil 14 kilo per dag til høytytende kyr der kraftfôret fordeles seks ganger i døgnet eller oftere. For å sikre et best mulig vommiljø benyttes det ekstra bufferstoffer for å motvirke problemer med sur vom, forklarer Lostuen.