Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr utan soya og palmeolje

Felleskjøpet lanserer no kraftfôrblandinga Formel Linnea Biff. Den inneheld ikkje soya eller palmeolje, og kan brukast til framfôring av både NRF- og kjøtfeoksar, skriv Felleskjøpet på nettsidene sine.

Kraftfôrblandingane i Formel Linnea-serien har høg norskdel på råvarene. Formel Linnea til mjølkekyr har alt vore på marknaden i fleire år, medan ei blanding spesielt tilpassa høgtytande mjølkekyr, Formel Linnea Ekstra, blei lansert i vår.

– Me merkar auka fokus på kvar kraftfôrråvarene kjem frå, og mange ønskjer seg kraftfôr basert på norske råvarer. Marknaden har også etterspurt ei soya- og palmeoljefri kraftfôrblanding tilpassa oksar, og no svarar Felleskjøpet på denne utfordringa, forklarer produktsjef for drøvtyggarfôr i Felleskjøpet Agri, Rune Lostuen.

Det nye kraftfôret vil passe saman med middels til tidleg hausta grovfôr, med god gjæringskvalitet. Viss du tildeler kraftfôr fleire gonger i døgnet eller nyttar fullfôr kan du gi opp mot fem–seks kilo av dette kraftfôret per dag.

Les også: Slik kan Norge få høyere norskandel i husdyrfôret

Annonse

Les også: Tidlig slått gjør kua mer miljøvennlig

Les også: Norsk Landbruksrådgiving vil du skal grave ned bomullstrusene dine

Les også: Fjellbeitet er viktig for Vestlandsbonden

Kor mykje norsk?

Kor høg del norske råvarer ein kan ha i ei kraftfôrblanding kjem an på kva du skal bruke fôret til, kva slags grovfôrkvalitet du har og kor mykje du skal gi per dag.

– Generelt er det meir utfordrande å sikre høg norskdel når ein skal fôre intensivt med større mengder kraftfôr per dag. Tilsettast kraftfôret i fullfôrmiks er det tryggare å ha høg norskdel i kraftfôret enn viss du har manuell tildeling av kraftfôr, seier Lostuen.