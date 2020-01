Felleskjøpet legger ned kraftfôrfabrikken på Florø

Samvirket varslet endringen fredag ettermiddag, og begrunner den i at de ønsker å holde bøndenes kostnader nede. De mener derfor at en endring i fabrikkstrukturen er nødvendig.

Det er, som Nationen tidligere har skrevet, nedgangen i melkeproduksjonen som er bakgrunnen. Den gangen ble det varslet at fabrikken i Florø og Balsfjord ble vurdert nedlagt. Nå legges altså produksjonen i Florø ned.

Melkekutt

Totalt skal produksjonen av 100 millioner liter norsk melk kuttes. Bakgrunnen er at eksportstøtten avvikles som følge av WTO-avtalen. Den gjør at Tine kutter ut eksporten av Jarlsberg fra Norge, og dermed også har et mindre behov for melk.

Så langt har 570 bønder meldt inn 50 millioner liter melkekvote for salg. 40 millioner skal kjøpes av staten. Det er dette som nå kommer til å påvirke mengden kraftfôr som skal produseres.

Det er i dag tre fabrikker som leverer kraftfôr til bønder på Vestlandet. Fabrikken i Florø er den minste av de tre, og produserer rundt 40.000 tonn kraftfôr årlig. Fabrikkene på Vestnes og Vaksdal har kapasitet til å ta over volumene som i dag produseres i Florø.

– Felleskjøpet skal bidra til best mulig økonomi for våre medlemmer på kort og lang sikt, samtidig som vi skal sikre tilbud og leveranser av livsviktige innsatsfaktorer for bonden. Når behovet for kraftfôr minsker som følge av endringer i totalmarkedet må vi justere egen drift for å sikre lønnsomhet for eierne (bonden). Vi har en to-fabrikk-struktur for konvensjonelt kraftfôr både i Trøndelag og på Østlandet, og får nå samme situasjon på Vestlandet når produksjonen flyttes fra Florø. Endringene vi nå gjør vil ikke påvirke Vestlandsbonden som vil få sine leveranser som normalt, enten fra Vestnes i nord eller Vaksdal som dekker de sørlige delene av regionen, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Felleskjøpet forventer at samvirket må kutte produksjonen av 50.000 tonn kraftfôr årlig som følge av melkekuttene.

1. august

Produksjonen vil fortsette på Florø de neste seks månedene, mens omleggingen er under planlegging. 1. august forventer samvirket at produksjonen er flyttet. Totalt er 11 ansatte berørt av nedleggelsen. Det vil bli holdt individuelle samtaler med de ansatte, og noen vil kunne få tilbud om stillinger andre steder i bedriften.

Det er også tre lærlingerer på fabrikken, som vil få sluttføre sin lærlingtid hos Felleskjøpet.

– Flyttingen av kraftfôrproduksjonen fra Florø betyr på ingen måte at vi satser mindre på Vestlandet, snarere tvert imot. Felleskjøpets virksomhet er tuftet på et aktivt landbruk i hele landet og vi har i løpet av de siste 6 årene åpnet fem nye og moderne butikker i regionen, og har en rekke avdelinger som yter bonden service med verksted, gjødsellagre, maskinsalg og landbruksvarer. Det vil også komme ytterligere tre nye avdelinger på Manger, Sogndal og Nordfjordeid i løpet av de neste to årene, sier Skuterud.