For tre og et halvt år siden vant Felleskjøpet Agri fram i Nedre Romerike tingrett, og ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning fra dataleverandøren Infor.

Sistnevnte anket derimot avgjørelsen, og i sommer ble dommen fra tingretten snudd på hodet. Felleskjøpet Agri ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale IT-selskapet totalt 134 millioner kroner, 84 millioner av disse i ren erstatning.

I halvårsresultatet trakk samvirket fram tapet i lagmannsretten årsak til at et sterkt resultatmessig halvår blir jevnt med fjoråret.

Konsernsjef Svenn Ivar Fure sa i forbindelse med resultatet at de var både "svært overrasket" og "skuffet" over resultatet fra lagmannsretten. Han la også til at de vurderte å anke, noe de nå altså gjør.

– Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Hun forteller at årsaken til at de anker er "det store spriket" mellom dommene i tingretten og lagmannsretten.

– Vi mener at sider av saken bør behandles av Høyesterett for å klargjøre viktige rettslige spørsmål knyttet til slike avtaler om store IT-leveranser basert på Statens standardavtaler, sier Hagen.