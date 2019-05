Felleskjøpet Agri og Nationen arrangerer debatt om matproduksjon i Norge

Tirsdag arrangerer Felleskjøpet Agri og Nationen debatt, samtidig som Felleskjøpet presenterer Menon-rapporten «Megatrender i landbruket – Hvordan vil de påvirke landbruket». Til debatt er både representanter for politikken og næringslivet samlet for å diskutere hva som bør vektlegges for å bidra til økt produksjon i matindustrien i Norge.

– Norsk mat- og drikkeindustri er, til tross for at den en av landets største og viktigste, litt upåaktet i den offentlige debatten. Det vi vil diskutere i debatten er hvordan denne industrien kan utvikle seg videre. Hva skal til for å øke verdiskapingen og sysselsettingen i norsk matindustri, sier politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist.

Han skal lede debatten tirsdag.

Annonse

Nykvist peker også på dette som en viktig debatt med tanke på klimaendringene og det grønne skiftet som vi nå står i.

– Vi tar denne debatten fordi vi ønsker å belyse betydningen av en sterk norsk matindustri i framtida. Vi vet at inntektene fra olje og gass etter hvert vil reduseres, og at Norge trenger flere bein å stå på. Dessuten er næringskjeden for mat en biobasert næringskjede som kan bli en tung faktor inn i det grønne skiftet.

– Hvilke utfordringer har vi i Norge for å kunne få økt matproduksjonen?

– Den store trusselen for norsk matproduksjon er import. Vi har en økende befolkning som trenger desto mer å spise og drikke. Om den økte etterspørselen dekkes av mat og drikke som er produsert i utlandet, vil Norge gå glipp av både inntekter og arbeidsplasser, sier Nykvist.

Debatten arrangeres på Amerikalinjen hotell i Oslo mellom klokken 8 og 9.30. Konsernsjef John Ulvan i Felleskjøpet Agri vil presentere den nevnte rapporten.

I debatten stiller Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Marius Holm, daglig leder i Zero, Kårstein Løvaas (H), medlem av næringskomiteen på Stortinget, Bjørnar Skjæran (Ap), nestleder i Arbeiderpartiet og Are Tomasgard, sekretær i LO.