Fellesforbundets leder advarer LO: – En gavepakke til Putin

Eggum tok ordet da LOs nye handlingsprogram kom opp til debatt på kongressen tirsdag.

Han viste til Russlands krig i Ukraina for å begrunne hvorfor Norge må fortsette å lete etter olje og gass.

– Den største trusselen mot Europas evne til å stille opp mot russisk aggresjon er behovet for energi. Omkring 40 prosent av all gass som brukes i EU-landene, kommer fra Russland. Konflikten med Russland har gjort gass til vår viktigste strategiske eksportartikkel, sa Eggum.

Ifølge ham vil en letestans i Norge skape ytterligere usikkerhet om Europas evne til å stå imot «utpressing» fra Russlands president Vladimir Putin.

– Signaler og vedtak om at Norge vil stanse leting etter olje og gass, det vil være en gavepakke til Putin, sa Eggum.

I forkant av kongressen har Norsk Tjenestemannslag (NTL) og LO i Oslo begge gått inn for at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Fagforbundet, som er LOs største forbund med mer enn 400.000 medlemmer, har foreslått en formulering om at leteaktiviteten på sokkelen må «fases ned».

LO-ledelsen har derimot bedt kongressen om å avvise forslagene.

