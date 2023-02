I USA har president Joe Biden varsla ein storstilt støttepakke som subsidierer og favoriserer innlands næringsliv i det grøne skiftet. No vil Fellesforbundet og Norsk Industri ha liknande ordningar her heime.

– Amerikanarane tek allereie kontakt med norske teknologibedrifter. Vi kan ikkje sitje og vente på at det skjer noko i Brussel. Vi må handle sjølv. Noreg må stille opp, med ein aktivitetspakke, som matchar det vi blir utsett for frå USA, seier leiar i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Klassekampen.

Industrien får lokketilbod frå USA

Han fryktar at store potensielle industriinvesteringar vil falle bort om regjeringa ikkje kjem på bana og konkurrerer med subsidiane selskapa kan få ved å heller etablere seg andre stadar.

– Investorane tel på knappane om dei framleis skal investere i Noreg, eller om dei heller skal velje USA. Vi står i fare for å miste investeringar som er avgjerande for det grøne skiftet. Det er nok av utgreiingar og utval. No er det handling som gjeld, seier Eggum.

Annonse

Stein Lier-Hansen, administrerande direktør i Norsk Industri, stadfestar at det allereie er fleire initiativ frå USA som freistar å lokke norske investorar til statane.

– Tek klima på alvor

Han meiner dei norske verkemidla aldri vil stå seg i konkurransen mot det USA no kan tilby industribedriftene.

Les også: Subsidiekrig kan setje norsk industri i skvis

– Og vi kan nesten ikkje kritisere USA for at dei endeleg tek klima på alvor.

Investeringar i grøn industri som batterifabrikkar, produksjon av grøn ammoniakk og hydrogen og utvinning for foredling av mineral som silisium, er blant dei Lier-Hansen fryktar kan forsvinne ut av landet.

– Dette er veldig kostbart og krev store investeringar. Desse bedriftene konkurrerer på ein internasjonal marknad – dei har ikkje ein heimemarknad i Noreg. Dei investerer der dei får mest att for pengane. Slik er kapitalismen. Dei reknar på investeringane kvar dag. Det er ingen som sit og ventar på ein norsk tiltakspakke. Difor må vi gjere noko veldig raskt. Det nyttar ikkje å somle, konkluderer han.