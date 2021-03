Da Marianne Alexandra Holter gikk sin daglige tur med blandingshunden sin Lea ved Grefsenkleiva i Oslo, så hun noe uvanlig på bakken inne i skogen.

Det var pinner med spisser som stakk opp mellom granbar. Da hun flyttet på granbarene, oppdaget hun at noen hadde laget en felle. Hun forteller at pinnene med to centimeter lange spisser lå på kryss og tvers. Hun ikke i tvil om at det var en felle.

Det var Nordre Aker Budstikke som først skrev om saken.

Holter anslår at fellen var rundt fem meter fra stien.

– Det må være syke mennesker som gjør sånt som dette. Hvis det er barn som har gjort dette må foreldrene på banen.

Skogen forandret nå

Holter bor i skogkanten i et område hvor mange går tur med hund. Fellen var satt opp ikke langt fra der folk starter turen inn i Lillomarka.

– Her er det katte, rådyr, røyskatt og rev. Det kan være idiotene som har laget fellen har satt opp flere. Dette er bare sånt man ser på film, sier Holter.

Siden hun bor rett ved skogkanten vil hun fortsette å gå tur med sin seks år gamle blandingshund.

– Følg med

– Jeg kommer ikke til å la henne løpe fritt rundt mer. Hun er bare 30 centimeter høy og kunne skadet seg stygt i fellen. Den trygge skogen min er forandret nå, sier hundeeieren.

Sønnen Alexander (13) ble helt satt ut da han fikk høre om fellen. Han tviler på at barn ville gjort noe som dette.

De skal feire påsken hjemme, og kommer til å følge ekstra nøye med når de går tur.

Hun vurderer å anmelde saken til politiet.

– Følg med folkens, se etter feller enten dere har hund eller ikke, oppfordrer Holter.