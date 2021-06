«Farmen» legger om til grønn produksjon

Neste sesong av «Farmen kjendis» er i skrivende stund under innspilling. Det meste er som det pleier, men i år gjøres det grep for gjøre produksjonen grønnere, opplyser TV 2 i en pressemelding.

Glade for bærekraft

– Vi er utrolig glade for at produksjonsbransjen er aktive i å sette fokus på bærekraft, og at de vil gjøre produksjonene grønnere, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.

«Farmen», som lages av produksjonsselskapet Strix, er del av et omfattende pilotprosjekt for å kartlegge hvordan klimaavtrykket kan reduseres i norsk kultursektor.

Initiativ fra reklame

Annonse

Forskningsprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd hvor Cicero, senter for klimaforskning, skal utvikle systemet «Green Producers Tool». Initiativet kom fra reklamefilmselskapet Babusjka.

Sammen med Øya-festivalen og Den Norske Opera & Ballett er «Farmen»-produksjonen med på å utvikle et verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor.

Første produksjon

– «Farmen» tar oss jo hundre år tilbake og til en tid da utslipp kom fra kua. Men avtrykket fra TV-produksjonen i vår tid er derimot noe ganske annet, som med all TV- og filmproduksjon. Derfor er det både viktig og spennende at vi gjennom «Farmen» er første produksjon til å gjennomføre en så grundig kartlegging, sier daglig leder Jørgen Hermansen i Strix, ifølge pressemeldingen.

Haldorsen i TV 2 er utrolig glad for at produksjonsbransjen er aktive i å gjøre produksjonene grønnere og setter fokus på bærekraft.

– Det å redusere karbonavtrykket bør vi alle bidra til. Vi ser frem til spennende samtaler med bransjen om hvordan vi skal ta dette videre, sier hun.