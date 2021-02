«Farmen Kjendis»-vinneren om gårdslivet: – En karamell jeg kommer til å suge på resten av livet

Lasse Matberg (35) fra Verdal i Trøndelag vant nylig den populære realitykonkurransen «Farmen kjendis» på TV 2.

Etter seks uker inne på gården trakk idrettsoffiseren og Instagram-stjernen det lengste strået i finalen mot komiker Terje Sporsem, som også var hans nærmeste venn inne på gården.

Nationen har vært så heldig å få en prat med Matberg, som de siste dagene har hatt svært travle dager i Oslo. «Alle» har ønsket en bit av den ferske Farmen Kjendis-vinneren.

– Det går i ett om dagen. Jeg har fått flere tusen meldinger om dagen. Det synes jeg bare er hyggelig, sier Matberg på telefon til Nationen.

Besteforeldrene kommer fra gård

Selv om Matberg ikke vokste opp på gård selv, var han langt ifra ukjent med bondeyrket før han kom inn på Farmen-gården.

– Alle mine besteforeldre kommer fra en gård eller et småbruk. Av de fire var det farmor som vokste opp på den største gården i Rødås i Fauske. Jeg har alltid vært nysgjerrig på gårdslivet, forteller 35-åringen.

– På barneskolen var det alltid et høydepunkt å få besøke klassekamerater som bodde på gård. På gårdene var det store fjøs, maskiner, dyr og skitlukt. Alt som hører med. Det var spennende for en liten «gutvått», fortsetter han.

Med verdier fra barndommen i bagasjen gikk verdalingen inn på gården med innstillingen om at ingenting av arbeidet på gården var for vanskelig eller tungt.

– Mitt mantra var hardt arbeid. Det var hard jobbing hver dag, og mye av det ble ikke vist på TV. Jeg gikk ned 17 kilo under oppholdet, så det sier litt. Det var ikke lite mat inne på gården, men vi spiste ikke mer enn vi trengte, forteller Matberg.

– Alt på gården var så idyllisk

Annonse

– Hvordan var det å drive gården?

– Det var kjempespennende. Jeg skal ikke skryte på meg at vi drev en storgård, for det gjorde vi ikke. Men vi fikk virkelig innsikt i hvordan det er å drive en gård og å ha ansvaret for dyr. Seerne fikk stort sett bare se ukesoppdragene, det var lite fokus på de alle de daglige rutinene vi måtte gjøre. Jeg har absolutt fått mer respekt for bonden og alt arbeidet de legger ned hver dag. Vi hadde jo bare en liten jordlapp, men den holdt på å ta knekken på oss, sier han.

Matberg forteller at det beste med oppholdet var alt det harde arbeidet som gårdbruker.

– Det var godt å få brukt kroppen. I seks uker fikk jeg muligheten til å oppleve det bonden måtte gjøre for 100 år siden. Det kan ikke kjøpes for penger. Opplevelsen på Farmen er en karamell jeg kommer til å suge på resten av livet, påpeker han.

– Hva synes du var det verste med oppholdet da?

– At det tok slutt. Livet på gården ble min virkelighet. Alt var så idyllisk. Jeg investerte mye mer i oppholdet enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Etter Farmen gikk jeg gjennom en liten sorgprosess. Jeg våknet ikke lengre til dyr på tunet eller måtte hoppe over høner og geiter for å komme meg til utedoen. Hadde det ikke vært for konkurransene og at noen av deltakerne trakk ned oppholdet litt, hadde jeg levd i sus og dus, sier Matberg.

Bor det en fremtidig bonde i han?

Med full jobb i Forsvaret er det tvilsomt at trønderen skifter beite med det første, men vi våger likevel å stille spørsmålet:

– Hva tenker du om å én dag drive et gårdsbruk?

– Aldri si aldri. Det er en veldig spennende tanke. Det spørs om det bare blir et småbruk med noen høner, for jeg ser ikke akkurat for meg at jeg starter opp som grisebonde. Å bo på et lite gårdstun er vel noe alle drømmer om i dag, ler Matberg, som i dag bor i en leilighet i Stavanger.

Etter Farmen-deltakelsen har Matberg blitt mer bevisst på hvilken mat han kjøper i butikken.

– I ettertid har jeg kjøpt mer kortreist og økologisk mat. Jeg vet å verdsette den ærlige bonden som behandler dyrene med respekt og gir dem de fortjener. På Farmen-gården drev vi ikke industrilandbruk, men det gode, gamle bondelivet, sier han.