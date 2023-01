Farmen-deltaker drakk melk rett fra kua: – Kan føre til alvorlig sykdom

Denne uken var det premiere på årets sesong av «Farmen Kjendis» på TV2.

Også i år blir kostholdet inne på gården diskutert. Spesielt melk er en av de viktigste næringskildene deltakerne har.

I tirsdagens episode ser man Farmen-deltaker Malin Nesvoll Vangsnes drikke melk rett fra kua. Det å drikke rå melk, også kalt upasteurisert melk, er ikke helt risikofritt.

FHI: Mest redd for listeria

Rå melk rett fra kua kan nemlig utgjøre en helserisiko og føre til alvorlig sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er jo riktig det som står på FHI. Det kan vokse mikrober og bakterier i melken, noe som kan føre til alvorlig sykdom. Derfor skal man alltid varme melken til minimum 72 grader før den konsumeres, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør til TV2.

– Det vi er mest redd for ved konsumering av upasteurisert melk er listeria, legger hun til.

Ifølge Mattilsynet er listeria er en bakterie som finnes i tarmen hos mange dyrearter. Den kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker.

– Mange ble dårlig i magen

Ifølge TV2 var ikke deltakerne på Farmen klar over at rå melk kan gi alvorlige konsekvenser for helsen.

– Det var jo mange som ble dårlig i magen, forteller Sofie Karlstad til TV-kanalen.

– Ja, det var litt ymse ... tarmflora der inne, sier Christopher Mørch Husby.

Forskjellen på rå melk og råmelk

Men vet du forskjellen på rå melk og råmelk?

Mens rå melk er upasteurisert melk som ikke er behandlet på noen måte, er råmelk i ett ord melka kua produserer de første dagene etter kalving.

I videoen under kan lære mer om forskjellen på rå melk og råmelk: