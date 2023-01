Fargekick til forrett

Retter med nedlagd sild hamnar i kategorien «elsk og hat». Desse sildetypane har jo utan tvil eit karakteristisk særpreg: spiss på smaken, svært salt, og med ein moden, utvikla fiskesmak. Så at nokre reagerer kan vere forståeleg. Men kanskje kan sildehatarane omvendast med denne oppskrifta?

Om du er blant dei som elskar sild, er det berre å fråtse i moglegheiter. Fordelen med råvarer som har ein sterk eigenart, er nemleg at det er større rom for å tilføre smakar. Hovudråvara blir ikkje så lett maskert av andre ingrediensar, men står støtt i seg sjølv. Du slepper også tvikampar mellom to sterke smakar der det blir tvil om kven av dei som eigentleg har hovudrolla på tallerkenen.

Derfor toler silda å rørast saman i tallause variantar. Nokre av dei klassiske kombinasjonane er karri og eple, sennep og dill, tomat og løk, og peparrot og rømme. Vil du prøve deg fram litt, kan du bruke ulike variantar av vineddikar. Du kan til dømes kombinere sherryeddik med høvla sjalottløk og tynne skiver gulrot eller graskar. Eller du kan blande saman ein majonesbase av like delar majones og rømme. Denne blir smakt til med risten svart pepar og store mengder finsnitta grasløk. Og liker du mat med ein med asiatisk touch, kvifor ikkje leggje ned silda med riven ingefær, litt sitrongras og limezest?

Her lagar eg ein variant som reknar seg godt som forrett. Vil du ha han på

glas for å bruke han som frukost- og lunsjpålegg, kan du tilsetje litt rømme og majones i blandinga. Då kremar den seg litt, og feittet bidreg til å «smøre» saman smakane. I forrett-versjonen er det eggeplomma som tilfører denne effekten.

Når ein skal nyte forretten, er det den rå eggeplomma som skaper magien. Ein kuttar hol på den skjøre hinna på plomma og lèt den gylne massen blande seg med sursøte raudbetar, spiss løk og salt sild. Viss ein ikkje allereie elskar sild, er denne kanskje augneblinken for omvending?

Sild- og rødbetsalat med eggeplomme og smørsteikt rugbrød

Ingrediensar (2 personar)

2 filetar matjessild eller kryddersild frå glas

0,5 raudløk

1 liten bunt grasløk

4 ms hakka sylta raudbetar

1 liten boks karse

2 eggeplommer

4 skiver rugbrød

2 ms meierismør

Framgangsmåte

Denne retten lagar du på nokre få minutt. Kutt sildefilet i små terningar. Gjer det same med raudløk og raudbetar. Bland dette saman i ein bolle, og vend inn finkutta grasløk.

Bruk ein liten kakering eller noko anna eigna til å lage til fine rundingar av sildemiksen på tallerkenar. Topp med karse og ei rå eggeplomme. Ha nokre flak med salt på toppen. Du kan også gjerne rive på litt fersk peparrot på toppen om du har det.

Steik skiver av rugbrød i panne med smør til dei er gylne, varme og sprø. Server!

For deg som ønskjer å gjere det ekstra staseleg, kan heimelaga raudbetar vere prikken over i-en. Då må du i så fall byrje minst tre dagar i førevegen. Raudbetane blir skrolne og blir kokte heile i vatn med litt salt. Når dei er møre, heller du av vatnet og la dei kjøle seg litt ned. Kutt dei så opp i skiver.

I mellomtida kan du koke opp 1 del rødvinseddik 2 delar sukker og 3 deler vatn, gjerne saman med nokon heile stjerneanis eller nellikspikar, svart pepar og laurbærblad. Legg kutta betar på eit glas eller i ein boks, og slå den varme laken over så han dekkjer. La behaldaren stå på benken til han har kjølt seg ned. Så blir han lukka og sett i kjøleskap. Der skal han stå i minst tre dagar. Deretter lagar du silderetten som beskrive over.

(©NPK)