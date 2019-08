Farevarsel for Trøndelag – venter kraftige tordenbyger

Fra klokken 14 torsdag og utover kvelden må folk i Trøndelag være forberedt på kraftige byger og lokalt mye nedbør.

Annonse

Ifølge meteorologene kan det komme 20 til 33 millimeter nedbør i løpet av tre timer, og potensielt 10 til 15 millimeter på én time.

På yr.no skriver meteorologene at det vil være store lokale forskjeller, men at det er fare for overvann i tettbygde områder og fare for oversvømmelser og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det vil også være fare for stengte veier slik at noen vil oppleve å kunne få lengre reisetid.

(©NTB)