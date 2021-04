Far skjøt ulv som nærmet seg sønnen (3) – nå er han mistenkt for alvorlig jaktforbrytelse

Lørdag kveld ble en mann i 50-årene i Koppom i Värmland i Sverige tvunget til å skyte en ulv som kom inn på tunet og nærmet seg hans tre år gamle sønn. Nå er han mistenkt for alvorlig jaktforbrytelse og har fått våpen beslaglagt, skriver Jakt & Jägare.

– Kom inn i hagen

Leder for jaktlaget der mannen jakter, Ragnar Eriksson, ble oppringt av mannen som fortalte at han ble nødt til å skyte ulven som kom inn i hagen.

– Ulven kom inn i hagen og var spesielt interessert i barnet og kom mellom det og moren. Den var så nære at hun kunne ha tatt i halen, sier Eriksson til det svenske jaktmagasinet, som gis ut av jaktorganisasjonen Jägarnas Riksförbund.

– Så ingen annen utvei

Annonse

Kvinnen skal ha ropt til sønnen at han må være stille for å ikke vekke ulvens jaktinstinkter. Uten resultat kastet hun også noen steiner på dyret.

Mannen, som satt inn på dette tidspunktet, skal ha hørt at noe skjedde utenfor, og tok tak i en øks i forbifarten, løp ut og jaget ulven bort.

– Han fikk inn kona og barnet, og hentet riflen. Ulven kom tilbake, og han så ingen annen utvei enn å skyte. Han tror han traff, forteller jaktlederen til Jakt & Jägare.

Ifølge Eriksson har politiet vært på åstedet og gjort undersøkelser. De skal ha tatt med seg ulven og våpnene til mannen.

På sine nettsider skriver politiet at en ulv ble skutt i Koppom lørdag kveld, og at en mann er mistenkt for en jaktforbrytelse, og at hans våpen er beslaglagt.

På nåværende tidspunkt ønsker politiet verken å bekrefte eller avkrefte om mannen faktisk skjøt ulven.