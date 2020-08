Får ikke felle genetisk viktig ulv

Ulven, som av norske myndigheter ses på som genetisk viktig, skal tidligere i sommer ha angrepet en kuflokk i Rendalen. Blant annet skal en kalv ha blitt så skadet at den måtte avlives, skrev NRK.

Som følge av angrepet ble det søkt om skadefelling av ulven, en søknad som først ble avslått av Fylkesmannen i Innlandet. Avslaget ble klaget videre til Miljødirektoratet, som har konkludert med at avslaget blir stående.

Det var Norges Bondelags og Naturbruksalliansen som begge klaget inn avslaget.

Les også: Miljødirektoratet har lite praksis å se til når de skal avgjøre om genetisk viktig ulv skal felles

Inn og ut av ulvesonen

Ulven ses på som genetisk viktig for de den enten har finsk eller russisk avstamning. Den norske ulvestammen er preget av innavl, og det er derfor ønskelig å få den genetisk viktige ulven inn i den norske bestanden.

Argumentet om at ulven har angrepet beitedyr utenfor ulvesonen er ikke tungtveiende nok, mener Miljødirektoratet.

"Miljødirektoratet viser til det aktuelle revirmarkerende paret i Deisjø-reviret, benytter arealer både innenfor og utenfor ulvesonen slik den er definert av Stortinget. Det at forvaltningsgrensen følger en administrativ grense og ikke en naturlig revirgrense for ulv, medfører at en vil kunne få revir som er dels innenfor og dels utenfor ulvesonen", skriver de i sitt avslag.

De beskriver videre at ulvepar bruker områder både utenfor og innenfor ulvesonen, noe som også er kjent fra tidligere par i området.

Les også: Genetisk viktig ulv har trolig etablert seg i ulvesonen

Annonse

Har ikke tatt livet av beitedyr

De legger også vekt på at ulven ikke har tatt livet av beitedyr, og at skader fra ulv på storfe er sjeldent i Norge.

"Det er videre verdt å merke seg at den aktuelle kalven heller ikke var drept av ulv, men at den var påført så store skader at den ble avlivet etter å ha blitt vurdert av veterinær. Direktoratet tiltrer Fylkesmannens vurdering der det fremgår at de kjente skadesituasjonene så langt ikke gir grunnlag for å mene at Deisjø-paret utmerker seg spesielt som mer aggressive mot storfe enn andre ulver", skriver de.

I etterkant av ulveangrepet har bonden som eide kyrne holdt dyrene hjemme.

– Det er et veldig dårlig alternativ, men det er det eneste. Man ser hvor stressa og redde dyra blir. De hadde det ikke godt, sa bonde Tollef Lau til NRK.

Det oppholder seg ikke sauer i området.

Lite praksis

Da Nationen var i kontakt med Miljødirektoratet i juli, sa de at det var liten praksis å vise til når søknader om fellingstillatelse på den genetisk viktige ulven skal vurderes.

– Det å forvalte førstegenerasjon innvandret ulv fra Finland/Russland i et etablert revir, er en forvaltningsoppgave som det er lite forvaltningspraksis på i Norge. Og det foreligger ikke noen etablert praksis der det har blitt gitt fellingstillatelse på en slik type individ i Norge, som kan antyde noe om hvor lista for en slik tillatelse ligger. Det som er klart er at terskelen for å vedta felling av dyr som er definert som genetisk verdifulle vil ligge høyere, enn for dem som ikke har en slik status, sa Vidar Seljevoll i viltseksjonen.