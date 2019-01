Får du i deg nok jod?

I 2016 gav Nasjonalt råd for ernæring ut ein rapport som indikerte at delar av den norske befolkninga ikkje fekk i seg nok jod. Desse funna blir stadfesta i ein artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Jod er nødvendig for danning av thyreoideahormon, som er svært viktige for utviklinga av hjernen i fosterlivet. Derfor er for lite jodinntak spesielt alvorleg hos kvinner i fertil alder, og hos gravide, seier klinisk ernæringsfysiolog Sigrun Henjum, som står som førsteforfattar av artikkelen, i ei pressemelding.

Forskarane bak artikkelen har gått gjennom 13 studiar om jodinntak i ulike befolkningsgrupper. Studiane indikerer mild til moderat jodmangel blant kvinner i fertil alder, gravide, ammande, eldre, norsksomaliarar og veganar.

Mjølk og mjølkeprodukt er dei viktigaste kjeldene til jod i eit vanleg, norsk kosthald. Mager saltvassfisk er også ein viktig kjelde.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) anbefaler at jodinntaket i befolkninga blir sikra gjennom styrking av salt, og at jodstatus skal overvakast jamleg. Noreg følgjer førebels ikkje desse anbefalingane.

Alvorleg jodmangel gir varige skader på utviklinga til barn. Konsekvensane av mildare former for mangel er meir usikre.

