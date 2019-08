Får bruke "cyanidbomber" for å drepe ville dyr

De såkalte "cyanidbombene" brukes for å ta livet av prærieulver, rever og andre rovdyr, skriver avisen The Guardian.

Fellene brukes av Wildlife Services, en etat innenfor jordbruksdepartementet, for å verne gårder, og kalles for M-44. Dette er fjærbelagte feller, som et fylt med natriumcyanid. Når dyret tråkker på fellen, slippes gassen ut og dyret dør. I fjor ble 6500 ville dyr drept av disse fellene.

De amerikanske myndighetene har gjennomgått bruken av natriumcyanid, og har kommet fram til at fellene kan fortsette å brukes midlertidig.

Hund døde

Men fellene har fått motstand, både fordi de kan komme til å skade husdyr og truede dyrearter, men også gjøre skade på mennesker.

The Guardian viser til en hendelse fra 2017 hvor en gutt på tur med hunden sin utløste en slik fele. Hunden døde, og gutten ble liggende på sykehus over lengre tid. Denne saken førte blant annet til en forbud mot bruk av natriumcyanid-feller i Oregon.

Den nye godkjennelsen til midlertidig bruk kommer likevel med restriksjoner. Det vil blant annet bli forbud å sette opp fellene innenfor 100 fot, 30 meter, fra offentlige veier og stier. En endelig avgjørelse om myndighetene skal fortsette å tillate M-44s vil komme i 2021.

– Trenger permanent forbud

Dyrevernsorganisasjonen Center for biological diversity er ikke fornøyd med at bruken videreføres.

– Mens EPA har lagt til noen begrensninger, har disse dødelige fellene forårsaket for mye skader til at det kan brukes. Vi trenger et permanent landsdekkende forbud for å beskytte mennesker, kjæledyr og truet dyreliv mot denne giften, sier Collette Adkins, direktør for bevaring av rovdyr ved senteret i en pressemelding.

Da EPA ba om innspill til videre bruk av M-44 var 99,9 prosent av tilbakemeldingene negative, skriver organisasjonen.