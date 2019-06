Fant rottegift i mer enn halvparten av norske rødrever

– Vi ble overrasket over hvor mange av revene som hadde fått i seg muse- og rottegift. Funnet bekymrer oss, sier veterinær og doktorgradsstipendiat Kristin Opdal Seljetun ved Veterinærhøgskolen, NMBU, til forskning.no.

Prøvene er gjort på avføringen av 163 friske rødrev som er skutt over hele landet. Det er Retsmedisink avdeling ved Oslo universitetssykehus og Veterinærhøgskolen ved NMBU som har foretatt prøvene. Prøvene er blitt gjort på rever fra alle landets fylker untatt ett. Det er ikke funnet forskjeller mellom fylkene.

Dårligere immunforsvar og fruktbarhet

Selv om Seljetun understreker at det liten grunn til å tro at disse revene har lidd mye kan giften påvirke revens helse. Immunapparatet kan bli svekket og dyrene har lettere for å pådra seg skabbmidd og andre parasitter. Også fruktbarheten kan bli påvirket.

– Funnene hos rødrev viser at dette er et stort miljøproblem blant rovdyr som spiser gnagere i Norge, sier Seljetun.

Det er antatt at revene har fått i seg giften ved å spise andre dyr med gift i seg. Det kan ta opptil fem dager før gnagere som har fått i seg giften dør, i mellomtid er de et potensielt offer for blant annet rev.

Det ble forbudt for privatpersoner å legge ut kornåte og åteblokker i 2014. Man var derfor avhengig av profesjonelle skadedyrbekjempere for å få bukt med gnagerproblemene. Fra 15. oktober i fjor kan derimot bønder med autorisasjon bruke de forbudte produktene.