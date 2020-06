Fant rådyrgeit drept av gaupe – ble fostermor for killing

Helene Søvik Helgeberg fra Solør i Innlandet oppdaget et nylig dødt rådyr langs veien da hun var ute og kjørte, og forsto raskt at det var gaupa som hadde vært på ferde. Det døde dyret var forsøkt dratt vekk fra veien, og da Helberg tittet nærmere så hun at rådyrgeita hadde melk i spenene.

– Så jeg dro tilbake neste dag, og hørte da killingen pep. Jeg lokket den til meg og tok den med meg hjem, forteller Helgeberg.

Flaskes opp

I et Facebook-innlegget skriver hun at hun ikke hadde hjerte til å dra fra rådyrkillingen eller å avlive den. Den eneste løsningen var å ta den med hjem.

«Nå har jeg tilvent den flaske, og den drikker som bare det og kvikner mer og mer til for hver dag», skriver hun.

Helgeberg er selv medlem i viltnemnda i kommunen, og er derfor godt kjent med ville dyr. Hun tok raskt kontakt med Mattilsynet om killingen.

– De takket for at jeg hadde tatt vare på det, og ønsket meg lykke til.

Nå er Helgeberg blitt fostermor for den lille killingen.

– Nå er fokuset å holde henne frisk og rask, og få i henne mat regelmessig. Så får vi se hvor hun havner til slutt, jeg gjør det som er best for henne.

Populær hos tantebarna

Rådyret er allerede blitt en del av familien. Tantebarna til Helgeberg kommer gjerne på besøk og syns det er veldig stas med «Bambi». Alle tilbakemeldinger har så langt vært positive.

– Killingen er veldig tillitsfull, og fotfølger meg overalt. Hun ser på meg som mor, men er mer skeptisk til andre mennesker.

– Virker den frisk?

– Absolutt!

Hva som til slutt skjer med rådyrkillingen er usikkert. En løsning kan være å sende den tilbake til naturen, dersom det blir mulig.

– Det vet jeg ikke, men kan hende.

Vær forsikt med å ta med dyr

Hun takker for all hjelp hun har fått etter at killingen ble en del av familien. Lokale bønder har bidratt med råmelk og kumelk til rådyret.

Hun har også fått tips og råd fra tidligere Farmen-vinner Halvor Sveen, som selv var fosterfar for to rådyrkillinger som mistet moren i 2015.

Dersom du finner en forlatt rådyrkilling må du først kontakte Mattilsynet for å få tips. Rådyrgeita forlater nemlig killingen i flere timer av gangen, før den kommer tilbake for å amme.

Tar du på killingen, vil ikke lenger geita ha noe med den å gjøre.

– Moren kommer tilbake, så kjenner hun en lukt hun ikke er vant til. Da lar hun den ligge og lar den dø, sa leder i Bamble viltnemnd, Torstein Dahl, til Nationen i fjor.

Man må derfor være sikker på at moren har forlatt killingen, eller at moren er død.