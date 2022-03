Fant over 400 nye insekter med ny metode

Ved bruk av feller samler forskerne i Norsk institutt for naturforskning (Nina) inn insekter. Men da insektene tidligere måtte sorteres manuelt, har de nå utviklet en metode der insektenes DNA identifiseres i løpet av kort tid.

– DNA-laben på Nina har gjennom flere år testet og utviklet DNA-basert overvåking av insekter. Norge er blant de første landene i verden som tar i bruk denne metoden til regulær overvåking, sier genetiker og seniorforsker Frode Fossøy, som har ledet utviklingen av metoden, til Ninas egne nettsider.

16.000 arter

De har gjennom en og en halv sesong registrert om lag 16.000 arter. Totalt 19.500 er til nå registrert i Artsdatabanken.

– Hvis vi får midler til å fortsette prosjektet, forventer jeg at vi overstiger antallet som allerede er registrert i løpet av et par år. For tida er prosjektet begrenset til åpent lavland og skog på Østlandet og åpent lavland i Trøndelag, men den langsiktige ambisjonen er å utvide til flere landsdeler. På tiårsbasis vil vi kunne se om antall insekter har gått kraftig ned eller ikke, forteller forsker Jens Åström.

Annonse

For økosystemene spiller insekter en avgjørende rolle. De gjør alt fra å bryte ned plantemateriale til å pollinere planter og regulere bestander av skadedyr. Nyere forskning viser imidlertid at insektbestanden er kraftig redusert de siste årene.

174 ikke kjent fra nabolandene

Fram til nå har overvåkingen registrert 426 nye arter i Norge. 174 av dem er heller ikke kjent fra naboland, og det kan finnes fremmede arter som er uønsket. Det er også funnet 20 arter som er med på fremmedartlista. Sistnevnte er spredt av mennesker og kan påvirke stedegne arter negativt. Men Åström forteller at referanselistene fortsatt inneholder en del feil, og at nye arter derfor bør tas med en klype salt.

Samtidig er 110 av artene de har påvist på rødlista.

– Det er interessant at vi finner rødlistearter flere plasser. Dette er ofte arter som vi har begrenset kunnskap om og som kan være vanskelig å påvise med andre metoder. Her vil overvåkingsprosjektet kunne gi mye viktig informasjon framover, sier Åström.