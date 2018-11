Fant elg med skrantesjuke

Det er liten dramatikk i dette funnet. Vi forventer at vi kan finne noen få slike tilfeller i året, men siden det er snakk om den mindre alvorlige varianten av sykdommen er vi ikke bekymret, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Det er den fjerde elgen som er funnet med såkalt atypsik skrantesjuke. Elgen ble avlivet i Flesberg i Buskerud, elgen ble avlivet på grunn av unormal oppførsel.

– Dette viser viktigheten av at vi tar prøver av dyr som blir funnet døde eller opptrer unormalt. Vi takker jegeren for årvåkenhet i denne saken. Vi er helt avhengig av godt samarbeid med flere parter for å oppnå målet om at sykdommen ikke sprer seg i Norge, og jegerne gjør en svært god jobb, sier Jahr.

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet fortsetter å oppfordre personer som ferdes i skog og mark om å varsle dersom de ser døde eller syke hjortedyr, slik at de kan bli testet. Siden 2016 har 63.000 hjortedyr blitt testet for skrantesjuke.

– Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker, skriver Mattilsynet.