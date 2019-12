Fant 14 ulver i en flokk i Sverige

Under et informasjonsmøte holdt av Fylkesnemnda i Gävleborg fylke, ble det bekreftet at en flokk på 14 ulver oppholder seg i et område utenfor Järvsö.

Jaktjournalen.se har tidligere skrevet at 13 ulver et blitt observert, men nå er antallet satt til 14, bekrefter fylkesnemnda, skriver Jaktjournalen.

– Det var riktig nok to fjorårsvalper, men det er jævlig mange ulver, sier Sone Persson, naturvokter i länsstyrelsen, til avisen Hela Hälsningland.

Fylket ligger øst i Sverige, på høyde med Hedmark.

Ifølge Artsdatabanken er gjennomsnittsstørrelsen på en ulveflokk åtte ulver, men noen flokker kan bli så store som på over 20 individer.

"Ulveflokkens størrelse er først og fremst styrt av leveområdets kvalitet og ressurstilgang, men også av enkeltindividers personlighet", skriver Artsdatabanken.

Valper forlater som regel flokken når de blir ett år gamle.

I fjor ble det registrert en flokk på 14 dyr i Kynnareviret i Hedmark, hvorav de to lederdyrene, to eldre avkom og ti årsvalper. De to eldre avkommene vandret siden ut av flokken.