Fann 132 ulovlege teiner på Vestlandet

Totalt vart 132 teiner, fem ruser, seks flytegarn og to botngarn beslaglagde under den tverretatlege aksjonen, skriv BT. Aksjonen fann stad nord i Rogaland og sør i Hordaland.

Reidar Johan Sandal er regionsansvarleg for laks i Rogaland og Agder og åtvarar om at alle brot på regelverket blir meldt til politiet.

– Det er viktig at alle som skal fiske set seg inn i gjeldande regelverk. Folk pliktar å setje seg inn i reglane. Eit ufråvikeleg krav er at all reiskap i sjøen skal merkast tydleg med namn og adresse. Alt vi finn av brot på regelverket vert sendt til politiet, seier han.

