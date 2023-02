Familiekatten Poppy ble fanget og drept i fangstfelle for mink

Klara (11) fant familiens katt fanget i minkfelle. Det lokale jeger og fiskerforbundet mener fellen holder alle krav, men har fjernet andre feller i området til de har gått gjennom saken.

Indre Akershus Blad: Familien Aas fortviler. Den siste tiden har vært ekstra vanskelig for foreldre og de tre barna.

Spesielt datteren Klara (11) har slitt med å få sove i flere netter.

På Valentinsdagen gikk katten Poppy (2) ut av huset på sin daglige rundtur. Katten er aldri lenge borte, og om nettene tilbringes alltid lunt og varmt inne i huset.

Men Poppy kom aldri hjem denne tirsdagen. Til tross for gjentatt rop og søk etter kjæledyret var det ingen spor etter katten dagen etter heller.

Torsdag ettermiddag gikk 11-åringen Klara nok en runde ved Varsjøen –⁠ rundt 80 meter fra bolighuset –⁠ for å se etter dyret.

Nede ved et bygg i vannkanten oppdaget hun det grufulle synet.

Poppy hadde satt beinet fast i en minkfelle og var død.

–⁠ Jeg satt på hjemmekontor og hørte et forferdelig skrik. Da skjønte jeg med en gang at Poppy var funnet død. Men at det var på denne måten hun ble drept, det hadde jeg aldri forestilt meg, sier moren Rikke Aas til Indre Akershus Blad.

Da katten ble funnet, var den frosset fast i isen. Den høyre forlabben som Poppy hadde stukket inn i fella, var forsøkt gnagd av.

–⁠ Hun har desperat forsøkt å komme seg fri fra fella. Men det var ikke mulig. Hun ble pint ihjel, sier en opprørt Aas.

Fella er satt ut av Fet Jeger- og fiskerforening. Svaret fra leder Henning Hauger kan du lese lenger ned i saken.

– Ta ansvar

Ifølge Aas datt nesten fella, som var omringet av en treboks, fra hverandre da hun løftet den opp.

Hun undres om fella er lovlig i bruk.

–⁠ Så vidt meg bekjent skal det være et rør foran hullet på fella slik at dette ikke kan skje. Poppy har forsøkt å få tak i pølsebiter som lå i kassa da hun ble fanget. Dette er ren tortur. Og det kunne like gjerne vært en hund eller et barn som kunne stukket poten eller hånda inn der.

Familien er skuffet over at jeger- og fiskerforeningen ikke har tatt mer ansvar i saken.

–⁠ Jeg snakket med lederen en gang. Da ble det lovet at man skulle sjekke opp hva som hadde skjedd. Etter det har jeg ikke hørt noe. Datteren min Klara har vært helt ute av seg siden hendelsen. De burde tatt kontakt og snakket med 11-åringen. Hun har hatt det kjempetøft. Selvfølgelig er det greit å gjøre feil, men stå til ansvar for det!

–⁠ Hvor mange flere slike feller lett tilgjengelig for kjæledyr finnes det i bebygde strøk, spør Aas.

Dette sier Norges Jeger- og fiskerforbund

Indre Akershus Blad har framlagt bildet av fella og avdøde katten for Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad påpeker at det er strenge krav til bruk av feller til fangst i Norge.

– Det er strenge krav til bruk av feller til fangst i Norge. Det er et grunnleggende krav at den som setter ut feller skal ha tatt jegerprøven. Selve fellen skal settes på en slik måte at andre dyr enn det som ikke er tiltenkt fanget ikke kan komme til utløsermekanismen og blir fanget eller skadet, konstaterer Greivstad.

Ifølge NJFF skal feller som settes i områder der det er katter og hunder på regelmessig basis, ha et rør foran inngangen som minimum skal være 30 centimeter langt. Dersom hensikten med fellen er å fange mink, skal diameteren på røret ikke være større en 70 millimeter.

Fangst av mink er lovlig i Norge.

– Minken er en fremmedart i den norske naturen. Den kan gjøre stor skade på den lokale fauna i området, sier Greivstad.

Greivstad ønsker ikke å kommentere om fellen tok livet av Poppy var ulovlig eller ikke.

Katten må ha hatt store smerter

Veterinær Brede Ekeberg ved Fet og Sørum veterinærklinikk var til stede da Aas kom inn med katten. Han forteller at katten har hatt store smerter mens den fortsatt var i live.

«Meningen med en slik felle er at minken skal stikke hodet inn i fella og bli drept umiddelbart når hode/nakke kommer i klem. Katten har i dette tilfelle stukket beinet inn og fellen har gått av. Det er samme prinsipp som en klassisk rottefelle, bare mye kraftigere. Det har vært umulig å komme seg løs og det vil være en intens smerte som man ikke kommer seg bort fra.

At katten har lidd, er det ingen tvil om. Det er vanskelig å vite hvor lenge katten kan ha levd. Mest sannsynlig har det vært en sjokkutvikling på grunn av smerte og stress, som har resultert i sirkulasjonssvikt og død.

Generelt synes jeg at disse fellene ikke bør plasseres i bebygde områder, og de bør være konstruert slik at andre dyr ikke kan skades. Det er første gang jeg har fått inn ett slikt tilfelle, og håper det er siste gang. Jeg har selv en katt, og har stor medfølelse for eier som fant sin egen på en slik måte», skriver Ekeberg i en e-post til Indre Akershus Blad.

Mener kravene ble holdt

Leder Henning Hauger i Fet Jeger- og Fiskerforening sier at fellen som er satt opp holder alle krav.

– Det skal selvfølgelig ikke skje. Vi hadde tillatelse fra grunneier om å sette opp fella. Jeg har ingen god løsning for at slikt skal unngås, kommenterer Hauger overfor Indre.

Ifølge Hauger er avstanden fra hull til felle slik loven krever (30 centimeter, journ. anm). Hauger presiserer at jeger- og fiskerforeningen tar saken på alvor og sjekker opp hva som har skjedd.

– Andre feller i området er fjernet inntil vi har gått gjennom saken. Vi har også andre feller rundt om i Fetsund, sier han.

Grunneier Stig Holterhuset bekrefter overfor Indre Akershus Blad at han ga tillatelse om å sette opp fella til den lokale jeger- og fiskerforeningen.

– Jeg fikk en forespørsel og sa ja til det. Så lenge spørsmålet kom fra jeger- og fiskerforeningen regnet jeg med at det både var lovlig og at fellen som skulle brukes var forsvarlig. Nærmeste hus er 50 meter unna og jeg ga klar beskjed om at foreningen måtte forsikre seg om at katter ikke kunne skade seg i fella. Det fikk jeg forståelse av at skulle gjøres, sier Holterhuset til Indre.

– Hva tenker du om episoden?

– Veldig uheldig og kjipt at slikt skjer. Jeg har oppfattet at det som har skjedd skulle ikke være mulig.

Holterhuset opplyser at fella lå skjult under et bygg ved vannet.

– Hva tenker du om saken?

– Den er selvsagt uheldig. Vi skal ha en gjennomgang for å se om vi kunne gjort noe annerledes. Selvsagt kan vi se på avstand fra hus, men katter er også vandrere. Så lenge vår felle er i henhold til krav for fellefangst, er det lite vi kan gjøre.

Jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad i Norges Jeger- og fiskerforbund sier til Indre Akershus Blad at det skal være et rør foran inngangen som minimum skal være 30 centimeter langt (se egen faktaboks i saken).

Lokalavisen har stilt Hauger to tilleggsspørsmål i den forbindelse:

1. Hvorfor hadde ikke fellen fra Fet JFF dette røret?

2. I intervjuet sa du at det fra hull til felle på kassa var 30 centimeter. Slik ser det ikke ut på bildet. Hva sier du om det?

Disse spørsmålene er ikke besvart.

Saken er politianmeldt.