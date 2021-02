Nå er det høysesong for antall viltpåkjørsler på norske veier. Mye snø og kulde gjør at dyrene trekker ned til veiene.

Ifølge nestleder i fallviltgruppa i Øyer kommune i Innlandet, Kjell Kruke, er det et økende problem at bilister kjører fra påkjørte dyr uten å varsle verken politiet eller dem.

– Dessverre erfarer vi at noen kjører fra dyrene uten å melde fra, og det har det blitt mer av med økt trafikk på veiene. Det er ikke forbudt å kjøre på dyr, men det er forbudt å reise fra et skadd dyr, sier Kruke til Nationen.

1 av 5 bilister stopper ikke

Senest tirsdag denne uken var Kruke med i et nyhetsinnslag på NRK Innlandet, etter en elgpåkjørsel på E6 i nærheten av avkjøringen til Hafjell mellom Øyer og Lillehammer. Også i dette tilfellet stakk bilisten fra stedet uten å melde fra om ulykken.

– På ferdselsåra her har vi mest elg. Skadene på dyr og biler varierer voldsomt. Det er alt fra biler som ikke er kjørbare etterpå, til de som ikke merker at de treffer dyrene og bare kjører videre, forteller han.

1 av 5 bilførere stopper ikke etter å ha kjørt på dyr, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av forsikringsselskapet Gjendisige i 2020. Personer under 30 år er de som i minst grad vet hva de skal gjøre dersom uhellet skulle være ute.

– Bilistene oppgir ulike årsaker til at de ikke stoppet. Som at det ikke var mulig fordi det var på motorvei, tett trafikk, eller at de var usikker på hva de skulle gjøre eller fikk panikk, sa kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i fjor.

– Mest hektisk i januar og februar

Ifølge Kruke har de i snitt 20–25 viltpåkjørsler i Øyer kommune hver vinter. På det meste har det vært 50 tilfeller.

– Januar og februar er de mest hektiske månedene. Når vi kommer til mars trekker dyrene lenger opp i lia, og det blir mindre av det, påpeker han.

Kruke har vært aktiv i den lokale fallviltgruppa i 20 år. Han etterlyser bedre skilting langs veiene med informasjon om hvem trafikantene skal kontakte når uhellet først inntreffer.

– Mange aner ikke hvem de skal ringe til. Jeg frykter at dette spesielt gjelder de utenlandske trailersjåførene, som vi ser på veien når vi er ute på jobb på nattetid. Flere kommer kanskje fra en annen kultur, og håndterer viltpåkjørsler på en annen måte, mener han.

Hvis du kjører på et dyr, er første bud å melde fra. Ring politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen.

– Alt vi ser egner seg ikke på trykk

Jobben til Kruke og fallviltgruppa er å spore opp dyrene og gjøre døden minst mulig smertefull for dyrene som må avlives.

– Vi får som regel avlivet de fleste med en gang. Men enkelte dyr finner vi døde i ettertid, for det er ikke alle vi klarer å komme innpå. Dyr har en annen smerteterskel enn oss mennesker og går på brekte bein. Alt vi ser egner seg nok ikke på trykk, forteller han.

Ifølge Erik Lund i viltseksjon i Miljødirektoratet har de ingen full oversikt over hvor mange bilister som drar fra påkjørte dyr uten å varsle.

– Det er de kommunale fallviltkorpsene i landet som rykker ut etter påkjørslene, og det er de som har tall på dette, forteller Lund til Nationen.

Han påpeker hvor viktig det er at man tar ansvar og ringer inn etter å ha kjørt på et dyr, uansett hvor stor skaden er.

– Dersom man forventer å få igjen penger på forsikringen kreves det at man har meldt inn påkjørselen til politiet, sier Lund.

6 900 hjortevilt påkjørt i fjor

Det er om høsten flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I jaktåret 2019/2020 ble det påkjørt og drept flest hjortevilt i høstmånedene september-november. 31 prosent av alle trafikkdrepte hjort, rådyr og elg dette jaktåret ble påkjørt i denne perioden.

Til sammen ble det påkjørt og drept til sammen 6 900 hjortevilt på europaveier, fylkesveier og riksveier i jaktåret 2019/2020. 72 prosent av disse påkjørslene skjedde på riksveiene.