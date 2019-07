Falck: – Få interessert i å få tilbake stjålne sykler

Ifølge Falck står det nå rundt 700 sykler på lageret deres i Trondheim, likevel er det sjelden flere enn én person i uka som vil kikke om han eller hun finner sin stjålne sykkel hos dem.

Syklene fraktes til selskapets lager når politiet ikke klarer å koble en stjålet eller hittet sykkel til eieren. Å hente ut sykkelen koster rundt 400 kroner, ifølge kanalen. For å bevise at man er sykkelens rettmessige eier kreves for eksempel et bilde, eller koden til en lås som henger på.

Daglig leder Kathrine Gran ved Falck i Trondheim lurer på om rask utbetaling fra forsikringsselskapet kan være årsaken til den labre interessen.

Annonse

Forsikringsselskapene Storebrand, Tryg og Gjensidige bekrefter overfor NRK at det går raskt å få tilbake penger etter et sykkeltyveri, men understreker at det ikke er for enkelt.