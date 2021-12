Faktisk.no: Strømprisen er ikke høy på grunn av ACER

I høst og i vinter har strømprisen vært rekordhøy. Det har skapt mye engasjement, og på sosiale medier er det et lite EU-byrå med base i Ljubljana i Slovenia som får mye av skylden. For det er flere som ser ut til å tro at de høye strømprisene skyldes energibyrået ACER.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva ACER er, og hva som er årsakene til de høye strømprisene. Du kan også se en video om temaet i toppen av denne artikkelen.

ACER er et EU-byrå som skal sørge for at europeiske land overholder reglene for kraftutveksling i Europa. ACER skal tolke regelverket og lage retningslinjer.

Energibyrået kan også fatte vedtak i tilfeller der det er uenighet om tolkningen av reglene mellom ulike land. I slike tilfeller fungerer ACER som en slags domstol.

Vedtaksmyndigheten er avgrenset til spørsmål av teknisk art, som spørsmål om nettkoder. Det har jusprofessor Tarjei Bekkedal ved UiO tidligere sagt til Faktisk.no.

Professor Henrik Bjørnebye ved Universitetet i Oslo har i nettavisen Energi og Klima avvist at norske strømpriser vil bli like høye som prisene nedover på kontinentet grunnet ACER. Han viser til at utjevning av kraftpriser forutsetter tilstrekkelig overføringskapasitet i kraftnettet mellom land.

– EU eller ACER har ikke myndighet til å pålegge noen å investere eller innvilge en konsesjon for utbygging. Norsk tilknytning til ACER via EØS-avtalen vil derfor ikke i seg selv føre til at norske strømpriser blir lik de dyreste prisene i Europa, sa Bjørnebye til Energi og Klima.

Det at Norge er tilkoblet det europeiske strømmarkedet, kan derimot føre til at strømprisen blir høyere. Overføringskapasiteten setter imidlertid grenser for hvor like strømprisene faktisk blir.

– Jeg tror ikke det er noen som ser for seg at man skal kunne få et felles, synkront kraftsystem uten flaskehalser med helt felles rammevilkår, slik at kraftprisene i hele EU/EØS-området blir like, sa han til avisen.

En flaskehals vil i denne sammenheng bety at det er noe som hindrer optimal overføring av strøm. I praksis vil overføringskapasiteten gjennom kabelnettet være en flaskehals.

Professor Mette Helene Bjørndal ved Norges Handelshøyskole har forsket på kraftpriser. Hun mener debatten om ACER og kraftutveksling kom ti år for sent. Bjørndal forteller at Norge over lang tid, gradvis har blitt mer og mer sammenknyttet med det europeiske kraftmarkedet.

ACER har i seg selv lite å gjøre med strømprisen. Men i debatten blir ACER ofte brukt som et symbol på den europeiske kraftutvekslingen.

Denne kraftutvekslingen påvirker strømprisen her til lands. I år drar dette strømprisen opp, ved at vi eksporterer og importerer fra områder med høyere priser enn vi har selv, forklarer professoren.

– Når du kobler sammen blir prisene likere, sier Bjørndal til Faktisk.no.

Det betyr ikke at strømprisen alltid vil bli høyere i Norge som følge av samarbeidet.

– Vinteren 2019 var det også perioder med høye priser, selv om de ikke var like høye som i dag. Den gangen ville prisene i Norge vært høyere uten kraftsamarbeidet, sier Bjørndal.

Hun mener det er vanskelig å si hvordan strømprisen ville vært i år, dersom vi ikke var koblet på det europeiske markedet. Men hun tror prisen uansett ville vært høy, blant annet fordi vi har lite vann i magasinene våre.

Det er bred enighet om at kraftsamarbeidet er samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge. Og det er staten, kommuner og fylkeskommuner som står for mesteparten av inntjeningen, fordi de eier mesteparten av kraftproduksjonen.

– Fordelen med at det er det offentlige som tjener pengene, er at det gjør det mulig å omfordele pengene på en enkel måte, sier professoren.

Bjørndal mener et bunnfradrag i form av en flat sum til alle strømkunder, ville vært en god løsning.

– Det vil treffe de som trenger det mest. Samtidig vil det også gi insentiver til å spare strøm. Det blir ikke mer vann i magasinene av billig strøm, sier Bjørndal.

I september skrev Faktisk.no om årsakene til den høye strømprisen. I artikkelen spurte vi analytikerne Ole Tom Djupskås i Refinitiv, og Katinka Bogaard og Olav Botnen i Volue om hva som er årsakene til at årets strømpriser er så høye.

Kort oppsummert pekte analytikerne på følgende årsaker, som fortsatt er gjeldende i dag:

Høy gasspris

Høy kullpris

Dyrere klimakvoter

Lite vann i vannkraftmagasinene

Utenlandskabler

Mindre vind enn vanlig

Analytikerne avviste at ACER påvirker strømprisen.

– ACER har ingen påvirkning på fundementale forhold i kraftmarkedet, som nedbør, forbruk, utvekslingskapasitet, karbonpriser og gass- og kullpriser, sa Djupskås til Faktisk.no.

Han mener derfor at ACER ikke har noen betydning for dagens nivå på kraftprisene. Bogaard og Botnen var enige. De viste til at det er Stortingets vedtak om utbygging av kraftkabler, hovednett og kraftverk som vil påvirke kraftprisene.

– ACER står bare for tilretteleggelse for en effektiv utnyttelse av kraftkablene, sånn at alle land nyter godt av investeringene i kraftverk og kabler, skrev de til Faktisk.no

– ACER har ingen myndighet å pålegge eller nekte utbygging av kabler, og de har heller ikke noe mandat i norsk ressursforvaltning.

