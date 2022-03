– Vi tror ikke det er mulig å regne seg fram til alt. Styrken med det norske landbruket og landbrukspolitikken er at det er basert på en rekke verdier som er vanskelige å tallfeste, sa leder i Norsk Bonde- og Småburlag (NBS) Kjersti Hoff, da bedrifter og organisasjoner i landbruksnæringen møttes til det årlige klimamøtet.

Hun er redd at kalkulatoren vil favorisere et annet landbruk enn det som er ønskelig når alle forhold blir tatt i betrakning.

– I et klimaregnestykke vil det se bedre ut å produsere melk på kornjord i Østfold enn på utmarksbeite i Valdres, sier hun etterpå til Nationen, og gjør det klart at det vil være lite ønskelig av mange andre grunner.

– Vi er bekymret for at klimakalkulatoren kan bli en grønnvasking av strukturrasjonalisering, og dermed nedlegging av enkelt områder i landet, fortsetter hun.

Vil begrense pengebruk

Landbrukets klimakalkulator ble lansert i oktober 2020. I starten kunne den brukes til å beregne utslipp fra svinehold, melkeproduksjon og kornproduksjon. I desember i fjor den ble utvidet til å omfatte også melkeproduksjon og kornproduksjon, og planen er å utvikle kalkulatoren videre.

Bak kalkulatoren står sammenslutningen Klimasmart Landbruk, som består av Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukarlag, sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner i landbruksnæringen.

Selv om de er med i denne alliansen, erkjenner Hoff at hun og NBS ikke har vært blant pådriverne for å over hodet lage en kalkulator.

Dermed er de også skeptiske på å bruke mye ressurser for å utvikle den videre.

– Det koster mye å utvikle og videreutvikle kalkulatoren, og vi har større tro på andre tiltak. Det viktigste er rådgivning og at man får støtte til å gjøre gode tiltak raskt, sier Hoff.

Samtidig understreket hun at klimaendringer er en stor trussel, som må tas på høyeste alvor.

– FNs klimarapport la fram sin rapport på mandag, og den er tydeligere enn noen gang på situasjoen både når det gjelder naturødeleggelse og klimaendringer og behov for tiltak. Som mor og bestemor er jeg svært bekymret, sa hun til deltakerne i møtet.

Møter krav

Bondelagets leder, Bjørn Gimming, var derimot klar på at de mener klimakalkulatoren må bli en bransjestandard for hvordan klimagassutslipp på gårdsnivå blir målt.

– Som for andre næringer vil krav til dokumentasjon komme til landbruket også. Det kommer både fra varemottakere, foredlingsindustrien, fra handelen, fra finansnæringen og fra banker, sa han i sin innledning.

Nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen, utdypet til Nationen etter møtet.

– Vi kan ikke pålegge bønder å bruke den, men vi ønsker at den blir en felles standard for hele bransjen. Det kommer flere og flere tilbydere av ulike løsninger, og klimakalkulatoren er landbrukets egen løsning som vi selv har utviklet og styrer bruken av. Vi skal ikke bruke den for å sette produksjoner opp mot hverandre, men hvis bransjen må ha en klimadokumentasjon er det denne kalkulatoren vi må bruke, sier han.

Etter diskusjon samlet de fleste i møtet seg om denne setningen, selv om NBS var uenige:

«Det årlige klimamøtet gir styret i klimaselskapet i oppgave å jobbe videre med kalkulatoren, med sikte på å innføre kalkulatoren som bransjestandard».

Samlet om klimafond

Det faglagene derimot står samlet bak, er regjeringens plan om å etablere klimafondet Bionova.

I Hurdalsplattformen lover regjeringspartiene, Ap og Sp, å etablere dette fondet. De har ikke konkludert om hvor stort fondet skal bli, men Norges Bondelag mener det er behov for et fond på cirka 10 milliarder fram mot 2030 for å sikre finansiering av klimatiltak i næringen.

I møtet var blant annet Norsk Gartnerforbund, Hoff SA, Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgivning, Nortura og Tine representert, i tillegg til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.