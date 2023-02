Fafo: Salt, sukker og fett i maten er redusert i det stille

Fafo-forsker Anne Hatløy forklarte torsdag at et av de mest effektive tiltakene som har vært gjort de siste årene for å få folk til å spise sunnere, er optimalisering.

– Eksisterende produkter har fått en gradvis reduksjon av salt, fett og sukker. Melken har gradvis fått mindre fett. Pizzaen har gradvis fått mindre salt. Forbrukeren tar egentlig ikke egne valg. Men det produktet de vanligvis kjøper har blitt gradvis sunnere, sier Hatløy.

Ny smaksløk

Annonse

Hensikten med at en slik prosess foregår i det stille, er at forbrukeren i større grad vil legge merke til en smaksendring i produktet om de er klar over at noe er endret. Særlig for en gradvis tilvenning til mindre salt mat, er dette effektivt. I tillegg til at det er kuttet i disse tre, er mettet fett blitt byttet ut med umettet fett i eksisterende produkter.

Hatløy deltok på Fafos lansering av sluttrapporten som evaluerer «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold». Denne avtalen signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge i 2016, og den er evaluert etter fem år.

Større utvalg

Det var fire innsatsområder matvarebransjen skulle jobbe mot. Forbrukere skulle spise mindre salt, mindre sukker, mindre mettet fett og mer grovt korn, frukt og grønt. Forskningen har ikke sjekket om forbruket har blitt redusert, de har sjekket om avtalen gir en god måte å jobbe på.

Konklusjonen var at de beste tiltakene som er gjort for alle fire områder, er utvikling av nye produkter – slik at forbrukeren kan ta bevisste, sunne valg – og optimalisering av eksisterende produkter, som altså har pågått mye i det skjulte. Også markedsføring vært av de viktigste tiltakene i årene fra 2017 til 2021.