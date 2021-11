Færre vil møte klimakrisen med tiltak som i koronapandemien

Samtidig som klimatoppmøtet i Glasgow starter, viser Opinions koronamonitor at få vil ha tiltak som minner om koronatiltakene. 19.000 nordmenn er i pandemien spurt om myndighetene bør innføre like kraftige tiltak for å stoppe klimakrisen, som ble brukt mot pandemien.

I oktober svarer 27 prosent av de spurte ja, mens halvparten sier nei. Resten (23 prosent) svarer vet ikke. Andelen som sier ja, har ikke vært lavere det siste året.

– Fokus på klimaet svekket seg i høst gjennom valgkampen og i gjenåpningsfasen av Norge. Klimatoppmøtet som nå starter, kan fort endre på det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I august mente 37 prosent at klimakrisen burde møtes med like kraftige tiltak som pandemien. I oktober er det stor forskjell mellom hva kjønnene svarer. Mens 34 prosent av kvinnene sier ja, sier 22 prosent av mennene det samme.

En av tre sier de tror koronapandemien vil redusere klimaproblemene på kort sikt, mens 36 prosent sier nei og resten vet ikke. Andelen som sier ja, er 17 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i pandemien.

Kun 15 prosent tror pandemien vil redusere klimautfordringene på lang sikt.

