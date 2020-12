Til tross for flere vegetariske produkter på markedet, ser det ikke ut til at antallet kjøttspisere minker i Sverige. Det er heller i ferd med å øke igjen, skriver TV4 Sverige.

Dette kommer fram i en undersøkelse utført av brasje- og arbeidsorganisasjonen Livsmedelsföretagen.

Annonse

Undersøkelsen viser at andelen som spiser vegansk eller vegetarisk kosthold har gått ned fra 13 prosent i fjor til 10 prosent i år.

Livsmedelsföretagen opplyser at det fortsatt selges like mye av veganske og vegetariske produkter.

– Vi ser at salget av disse produktene øker, men vi tror kanske at flere blir mer «flexitarian» (spiser vegetabilsk mat med sporadisk inkludering av kjøtt, journ.anm.). Det er mulig flere tenker at man ikke trenger å bare spise vegetarisk, man også kan ta seg en kjøttbit av god kvalitet, sier forskningsansvarlig i Livsmedelsföretagen, Elisabet Rytter, til den svenske TV-kanalen.