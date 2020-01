Færre står på telemarksski

Annonse

Salstal frå Rottefella, som er den største produsenten av telemarksski, viser at 90 prosent av marknaden for telemarksski er borte på verdsbasis, skriv NRK.

På midten av 90-talet selde Rottefella rundt 250.000 skibindingar, medan salet no ligg på rundt 25.000 i året. Trym Nygaard Løken som er verdsmeister i Telemarkskøyring frå 2019 trur mykje av forklaringa er at folk har gått over til randonee-ski fordi skia er lettare. Å køyre telemark er òg meir teknisk krevjande, slit på knea og krev meir trening.