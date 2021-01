Færre skolar med få elevar

Tal frå SSB viser at det blir færre skolar der elevtalet er under 100. Statistikken over elevar i grunnskolen viser at det i 2010 var 3.028 grunnskolar her i landet, medan talet hadde gått ned til 2.276 i 2020. Det vil seie at det har vorte 725 færre skolar på ti år.

I 2010 var det 123 skolar i Noreg som hadde meir enn 500 elevar, medan talet i 2020 hadde gått opp til 192 skolar. I 2010 var det 180 skolar med mindre enn 20 elevar, medan talet ti år seinare er 126.

Det er Troms og Finnmark som har den høgaste delen skolar med elevtal under 20 elevar.

