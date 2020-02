Færre har tillit til at kommunen leverer trygt drikkevann

I fjor ble innbyggerne i Askøy kommune i flere runder bedt om å koke drikkevannet etter funn av E.coli-bakterier i et fjellbasseng. Saken fikk mye oppmerksomhet i mediene.

En kartlegging Aftenposten gjorde i juni i fjor, viste at innbyggere i til sammen 62 kommuner i løpet av året til da hadde blitt bedt om å koke drikkevannet.

Nå viser en ny undersøkelse Sentio har gjennomført for interesseorganisasjonen Norsk Vann at 84 prosent av de spurte har tillit til at kommunen eller vannverket leverer trygt drikkevann. Det er sju prosentpoeng lavere enn for et år siden.

– Tilliten til at norske kommuner og vannverk leverer trygt og godt drikkevann til befolkningen og næringslivet, er høy. Vi ser en liten nedgang det siste året, noe jeg antar kan skyldes saken på Askøy i fjor sommer, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

I undersøkelsen svarer samtidig 91 prosent av de spurte at de er fornøyd med vann- og avløpstjenestene de mottar.